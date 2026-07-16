Casa Blanca suspende a operador del teleprompter de Donald Trump por presuntas apuestas sobre sus discursos

La Casa Blanca informó que un operador de teleprompter del presidente Donald Trump fue suspendido por sospechas de realizar apuestas en un mercado de predicciones sobre el contenido de los discursos del presidente.

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La portavoz, Karoline Leavitt, dijo que el operador de teleprompter fue puesto en licencia administrativa sin goce de sueldo por orden del presidente y que “ya no trabajará más en la Casa Blanca”.

Leavitt afirmó que el mandatario considera el presunto hecho “profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza”.

“Existen directrices éticas muy estrictas aquí en la Casa Blanca que establecen explícitamente que esto no se debe hacer”, agregó.

Según la cadena ABC News, Gabriel Pérez habría ganado más de 100.000 dólares con apuestas realizadas en el mercado de predicciones Kalshi sobre palabras o frases específicas que aparecerían en los discursos de Trump.

Kalshi alertó sobre lo que se consideró una actividad sospechosa.

Pérez ha operado el teleprompter de Trump desde 2016.

*Con información de AFP.