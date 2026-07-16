El representante electo Daniel Briceño ya tiene oficina en el Congreso

El representante electo Daniel Briceño ya cuenta con una oficina en el Capitolio Nacional. En los últimos días el exconcejal había reclamado porque, supuestamente, a pocos días de la instalación del Congreso, el próximo 20 de julio, no contaba con un espacio de trabajo, a pesar de ser el parlamentario más votado en las pasadas elecciones.

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La oficina de Briceño será la que tenía el representante Andrés Forero, de esa misma bancada, y quien pasará al Senado como cabeza de lista de esa colectividad.

Según dijeron fuentes de la Cámara de Representantes, la formalización se había hecho mediante un oficio el pasado 14 de junio de 2026, por lo que no se sabe por qué no se le había comunicado de esta asignación.

Briceño había reclamado porque, supuestamente, no le habían asignado un espacio de trabajo y hasta la emprendió en contra del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, diciendo que si no se presentaba ante él no le darían una oficina.

El representante electo también estaba peleando la presidencia de la Cámara de Representantes, sin embargo, tras falta de apoyos y del espaldarazo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, al representante Nicolás Barguil, del Partido Conservador, todo indica que esa dignidad sería para el congresista.