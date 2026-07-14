SEMANA revela el acuerdo político de tres partidos para la presidencia de la Cámara el 20 de julio: Daniel Briceño, por fuera de la ecuación

Una reunión política, casi en secreto, adelantada en el Hotel J W Marriot, ubicado en la Calle 72, en Bogotá, sirvió como epicentro para producirse un acuerdo político por la presidencia de la Cámara de Representante que se elegirá el próximo lunes, 20 de julio.

SEMANA confirmó que ocurrió este martes, 14 de julio, y participaron varios congresistas del Partido Conservador, el Liberal y el Centro Democrático y, tras varias horas de discusión, firmaron el borrador de un acta con el que llegarán a una reunión con el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo. La cita está programada para este miércoles.

En el borrador quedó claro que, si nada extraordinario ocurre, el Partido Conservador ocuparía la presidencia de la Cámara el primer año de gobierno de Abelardo De La Espriella. Y suena el nombre del representante Nicolás Bargüil, de Montería, Córdoba, y primo del senador electo por el conservatismo, David Barguil.

El exvicepresidente Francisco Santos relacionó, en su momento, a Nicolás Barguil en una columna de opinión en SEMANA, con el grupo político de Ape Cuello, del César, y Wadith Manzur, de Córdoba.

Nicolás Barguil - H.R. Partido Conservador. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Volviendo a los compromisos, el segundo presidente de la Cámara será para el Partido Liberal.

Y el tercero, para el Centro Democrático, quien, al parecer, postularía un nombre diferente al de Daniel Briceño, el representante más votado el pasado 8 de marzo.

Algunas voces del uribismo coinciden que algún sector de ese partido no le perdona a Briceño algunas declaraciones en medio de la pasada campaña presidencial que le pudieron pasar factura a la candidata Paloma Valencia. Briceño, en su momento, reconoció en los medios de comunicación: “Todo iba bien hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”.

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo. Foto: Paula López

El cuarto año, la presidencia le correspondería al Partido Cambio Radical. Sin embargo, esa colectividad no fue invitada a la reunión este martes.

Si el acuerdo se cumple, el partido que lideró el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tendría que, en su momento, decidir entre Julio César Triana, del Huila, y Jorge Méndez, de San Andrés.

Este acuerdo político también le pavimentaría al Centro Democrático la presidencia del Senado.

El uribismo está promoviendo al senador Honorio Enríquez como presidente del Congreso. Esa es otra pelea que se avecina en el Legislativo porque Abelardo De La Espriella está impulsando al senador guajiro Alfredo Deluque, del Partido de La U, para que se convierta en el presidente del Senado en su primer año de mandato.

Alfredo Deluque Zuleta Foto: Equipo de prensa ADLZ

Este miércoles, La U se declararía como partido de gobierno para abrirle la puerta a Deluque.

Pese a lo acordado en el encuentro, las reuniones que el ministro Rodrigo Lara Restrepo sostendrá en los próximos días con varios partidos políticos, buscando armar su coalición mayoritaria de gobierno, serán definitivas para lo que puede pasar el 20 de julio.