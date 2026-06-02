Partido de la U, que apoyó a Paloma Valencia, adhiere a Abelardo de la Espriella. “El outsider puede salvar la democracia”

“El pueblo ha hablado y nos ha dicho que los partidos políticos debemos reflexionar; en la elección ciudadana de hoy, la voz del Pueblo ha hablado y nos está diciendo: Es Abelardo De La Espriella, el outsider, el que puede salvar la democracia”, publicó el Partido de la U en un comunicado esta mañana del martes 2 de junio.

La colectividad compartió con ese trino un comunicado a la opinión pública. “Una reflexión desde nuestro seno es necesaria: Escuchemos al Pueblo en vez de pedirle al Pueblo que nos escuche a nosotros” se asegura.

Y luego dice: “Apoyemos a los ciudadanos que hoy nos demostraron en las urnas, que la mejor manera de hacer Patria en estas elecciones presidenciales es apoyar a Abelardo y con él, iniciar una nueva manera de aproximarnos a la política, pero primero, salvemos la democracia”.

Partido Conservador respaldará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta

La colectividad envía una fuerte crítica a los intentos por desconocer los resultados de las elecciones. "¡Evitemos que asalten las elecciones y conservemos nuestra democracia!“, dicen.

Tras el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas, varios grupos políticos han expresado su apoyo a esa campaña.

El Partido Conservador también adhirió. “La democracia siempre habla. Hoy los colombianos han expresado con claridad sus anhelos, sus necesidades y también sus frustraciones frente a la inseguridad, el costo de la vida, la incertidumbre y la falta de respuestas a problemas que afectan la vida diaria de millones de familias”, escribió esa colectividad en un comunicado.

“El resultado de hoy convierte a Abelardo de la Espriella, con la legitimidad de las urnas, en la voz más representativa de millones de ciudadanos que reclaman un rumbo diferente para Colombia”, agregó el partido.

Efraín Cepeda confirmó que el Partido Conservador Colombiano apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VbRUmhCw0l — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

También se sumó a la campaña del tigre Cambio Radical. “Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro,anunciamos nuestro total respaldo y apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, dijo el partido.

Cambio Radical anuncia respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

“Las urnas hablaron y evidenciaron que existe una mayoría de colombianos que quiere recuperar el rumbo del país, fortalecer las instituciones, reactivar la economía, generar empleo y devolverle la esperanza a Colombia”, indicó la colectividad en el documento.

La decisión de respaldar a De la Espriella, según Cambio Radical, responde además al llamado realizado por el exvicepresidente y líder de la colectividad, Germán Vargas Lleras, quien insistió en la necesidad de construir una candidatura única entre los sectores democráticos, independientes y de oposición.