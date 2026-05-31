El partido Cambio Radical anunció este domingo su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial, tras conocerse los resultados de la jornada electoral.

“Con el objetivo de evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro, anunciamos nuestro total respaldo y apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial”, destaca Cambio Radical.

A través de un comunicado, la colectividad celebró la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas y afirmó que los resultados representan un mensaje “claro y contundente” sobre el sentimiento de una parte importante del electorado frente a la situación actual del país.

Abelardo de la Espriella. Candidato presidencial Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según el partido, la votación evidenció el cansancio de millones de colombianos frente a la corrupción, el desgobierno, la improvisación y las promesas incumplidas que atribuyen al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Asimismo, señalaron que los ciudadanos expresaron su inconformidad por temas como la seguridad, la economía y la falta de confianza en las instituciones.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Cambio Radical felicitó a Abelardo de la Espriella por el respaldo obtenido en las urnas, resultado que le permitirá disputar la Presidencia de la República en segunda vuelta.

“Las urnas hablaron y evidenciaron que existe una mayoría de colombianos que quiere recuperar el rumbo del país, fortalecer las instituciones, reactivar la economía, generar empleo y devolverle la esperanza a Colombia”, indicó la colectividad en el documento.

El partido también destacó la votación alcanzada por la candidata Paloma Valencia, al considerar que refleja el apoyo de un sector de ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia y la institucionalidad.

La decisión de respaldar a De la Espriella, según Cambio Radical, responde además al llamado realizado por el exvicepresidente y líder de la colectividad, Germán Vargas Lleras, quien insistió en la necesidad de construir una candidatura única entre los sectores democráticos, independientes y de oposición.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda estarían en la segunda vuelta presidencial. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/AFP

En ese sentido, la colectividad anunció que trabajará activamente en la campaña de segunda vuelta con el objetivo de consolidar una alianza política que, según señaló, permita derrotar el proyecto político representado por el actual Gobierno y promover una alternativa de gobierno para el país.

El comunicado concluye señalando que el partido adelantará esfuerzos para sumar apoyos y fortalecer la candidatura de Abelardo de la Espriella en la recta final de la contienda presidencial.