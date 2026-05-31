La contienda electoral en Colombia no solo resultaba crucial para el país, sino que captaba la atención de los medios internacionales y políticos en el mundo, que tenían puestos sus ojos en el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo, 31 de mayo.

🔴 Resultados elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Habla Abelardo de la Espriella y anticipa que cambiará la historia

Abelardo de la Espriella, ganó la primera vuelta presidencial y disputará la presidencia con Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Los principales portales noticiosos del mundo siguieron al detalle las elecciones y poco a poco fueron reaccionando a los resultados que fijaron una segunda vuelta, luego de que Abelardo de la Espriella ocupara el primer lugar, seguido de Iván Cepeda.

La cadena CNN en español, siguió minuto a minuto la contienda y destacó los más de 10 millones de votos obtenidos por De la Espriella.

“De la Espriella obtiene más de diez millones de votos e irá a segunda vuelta con Cepeda”, tituló la cadena.

“Los extremos ganaron hoy, pero en las próximas tres semanas, De la Espriella y Cepeda deberán tratar de seducir a los votantes del centro, en cuyas manos está la llave de la victoria en la segunda vuelta”, señaló Inés Capdevila, directora de noticias de CNN en español.

BBC fue otra de las cadenas que siguió las elecciones en Colombia.

En su portal tuvieron un seguimiento en vivo y destacaron el triunfo de De la Espriella y también cómo, nuevamente, el país queda divido en dos extremos políticos.

“Colombia, entre la derecha radical de De la Espriella y el petrismo de Cepeda. Se completó el preconteo en Colombia y la primera conclusión es que el país se partió entre dos opciones equidistantes: derecha radical e izquierda petrista”, señala el portal de la BBC en una de sus notas publicadas.

Por su parte, El País, de España, también estuvo al tanto de lo que sucedía en Colombia. En su página web registraron el triunfo del candidato del movimiento Firmes por la patria y el segundo lugar de Cepeda, entre quienes se disputará la segunda vuelta.

“El ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda se disputarán la Presidencia de Colombia en una segunda vuelta, el 21 de junio. Han obtenido más del 40% de los votos este domingo, en un escenario más polarizado que el esperado”.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Foto: Semana

El Miami Herald, por su cuenta, hizo un cubrimiento de la afluencia de las celebraciones y votaciones de los colombianos en Coral Gables, frente al Consulado de Colombia.

Políticos de EE. UU. reaccionan al triunfo de Abelardo de la Espriella

El congresista por el estado de Florida, en Estados Unidos, Carlos Gimenez, fue uno de los primeros en reaccionar y señaló que es necesario que la oposición en Colombia se una para derrotar al petrismo.

“¡Como representante del distrito con la mayor población colomboamericana, confío que Abelardo de la Esprieilla unirá a todos para derrotar al petrismo", escribió en sus redes sociales.

Así mismo, la congresista María Elvira Salazar, también reacciono en X, y destacó el triunfo de De la Espriella y cómo, según ella, los Colombianos quieren que el país de un giro y no continúe bajo el mando de la izquierda.

“La segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia. Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir al país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical”, escribió en su perfil en X.