Elecciones presidenciales 2026 EN VIVO | Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en segunda vuelta: reacciones y últimas noticias

Once personas se disputan la Casa de Nariño. Al menos 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para elegir.

Siga en directo los resultados de las votaciones en Colombia

Domingo 31 de mayo

7:54 p. m.: “Los vamos a enfrentar”, Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, anunció que enfrentará al Pacto Histórico en la segunda vuelta y pidió vigilancia internacional.

7:40 p. m.: Habla Iván Cepeda

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, no reconoció los resultados del preconteo y sembró dudas sobre la organización. Lo mismo hizo su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Ambos coincidieron en reforzar esfuerzos. La minga indígena tendrá protagonismo en las últimas tres semanas.

Candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

7:10 p. m.: Petro no acepta resultados del preconteo

El presidente Gustavo Petro anunció que no acepta los resultados del preconteo de la primera vuelta, donde Abelardo de la Espriella superó a Iván Cepeda, su candidato.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque. debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres opoetunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, dijo el mandatario.

7:00 p. m.: El mensaje de Iván Duque

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por este importante triunfo, y a la Registraduría por la rapidez, transparencia y garantías brindadas durante la jornada electoral. La unidad de quienes creemos en la democracia, la libertad, la seguridad y la equidad será el camino para construir una Colombia mejor”, dijo el exmandatario.

Iván Duque llama a la unidad para “derrotar la amenaza comunista”

6:40 p. m.: Habla Roy Barreras

Roy Barreras, quien alcanzó 14.106 votos en la primera vuelta, se sumará a la campaña de Iván Cepeda, que disputará la Casa de Nariño con Abelardo de la Espriella.

En un mensaje que difundió en su cuenta de X, él dijo: “Progresistas, se puede ganar, hay que ir por el centro, si la campaña de toma esa decisión, hay que ir por ellos, son tres millones de votos, no son de extrema derecha, nunca se irán con Abelardo, hay que generarles confianza y tranquilidad para que el progresismo tenga la oportunidad de unir a Colombia”.

6:35 p. m.: El mensaje de Álvaro Uribe

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial, Álvaro Uribe reconoció la derrota e invitó a respaldar a Abelardo de la Espriella en la segunda ronda.

“Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero”, dijo el exmandatario.

6:32 p. m.: Boletín 29 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.346.010 votos.

Iván Cepeda: 9.680.095 votos.

Paloma Valencia: 1.637.665 votos.

Sergio Fajardo: 1.007.627 votos.

Claudia López: 225.287 votos.

6:20 p. m.: El mensaje de Paloma Valencia

“Anuncio mi apoyo a Abelardo de la Espriella”, dijo Paloma Valencia tras su derrota en las urnas este domingo, 31 de mayo.

Paloma Valencia reconoce derrota y anuncia su apoyo a Abelardo de la Espriella

6:18 p. m.: Boletín 26 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.338.440 votos.

Iván Cepeda: 9.673.390 votos.

Paloma Valencia: 1.636.249 votos.

Sergio Fajardo: 1.006.870 votos.

Claudia López: 225.121 votos.

6:12 p. m.: Boletín 25 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.336.070 votos.

Iván Cepeda: 9.670.689 votos.

Paloma Valencia: 1.635.822 votos.

Sergio Fajardo: 1.006.628 votos.

Claudia López: 225.071 votos.

6:11 p. m.: El mensaje de Abelardo de la Espriella

Se conoció el primer pronunciamiento de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, luego de liderar las votaciones en la primera vuelta.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en el tigre, se unieron a la manada. Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, dijo el aspirante.

El candidato Abelardo de la Espriella se pronunció tras los resultados electorales: "Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/chOwx4L1ga — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

6:03 p. m.: Habla María Fernanda Cabal sobre Paloma Valencia

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se refirió en SEMANA a la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta por la presidencia.

“Paloma fue la gran triunfadora de la consulta y de ahí en adelante fue una cadena de errores a mí juicio. Por intentar capturar personas de otras tendencias, terminaron sacrificando a los propios y para mí en la primera vuelta hay que cuidar las bases, usted las consiente, las contempla, y no es necesario sumar a gente tan distinta por más que suene bonito el discurso de que todos construimos en la diferencia”, indicó Cabal en SEMANA.

María Fernanda Cabal dijo en vivo a qué obedeció la desinflada de Paloma Valencia: “No es necesario sumar a gente tan distinta”

5:59 p. m.: Boletín 23 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.316.370 votos.

Iván Cepeda: 9.656.799 votos.

Paloma Valencia: 1.633.217 votos.

Sergio Fajardo: 1.005.392 votos.

Claudia López: 224.730 votos.

5:58 p. m.: Boletín 22 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.310.937 votos.

Iván Cepeda: 9.649.081 votos.

Paloma Valencia: 1.632.167 votos.

Sergio Fajardo: 1.004.797 votos.

Claudia López: 224.530 votos.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

5:55 p. m.: Boletín 21 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.286.961 votos.

Iván Cepeda: 9.634.793 votos.

Paloma Valencia: 1.628.714 votos.

Sergio Fajardo: 1.002.963 votos.

Claudia López: 224.108 votos.

5:46 p. m.: Boletín 20 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.270.049 votos.

Iván Cepeda: 9.614.016 votos.

Paloma Valencia: 1.625.563 votos.

Sergio Fajardo: 1.000.974 votos.

Claudia López: 223.546 votos.

5:42 p. m.: Daniel Briceño, del Centro Democrático, votará por Abelardo de la Espriella

Daniel Briceño, el representante a la Cámara electo más votado del Centro Democrático, anunció que votará por Abelardo de la Espriella en segunda vuelta.

“Mi voto en segunda vuelta será por Abelardo de la Espriella. El país necesita unidad para derrotar a Iván Cepeda y Gustavo Petro. Siempre he actuado con coherencia, conforme a lo que pienso y en favor de la país. Cuenten conmigo”, dijo Briceño.

5:41 p. m.: Boletín 19 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.236.946 votos.

Iván Cepeda: 9.577.815 votos.

Paloma Valencia: 1.619.368 votos.

Sergio Fajardo: 997.267 votos.

Claudia López: 222.493 votos.

5:37 p. m.: Boletín 18 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.192.087 votos.

Iván Cepeda: 9.529.885 votos.

Paloma Valencia: 1.611.174 votos.

Sergio Fajardo: 992.510 votos.

Claudia López: 221.058 votos.

5:29 p. m.: Boletín 17 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 10.118.924 votos.

Iván Cepeda: 9.451.732 votos.

Paloma Valencia: 1.597.411 votos.

Sergio Fajardo: 984.325 votos.

Claudia López: 218.956 votos.

5:24 p. m.: Boletín 16 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 9.791.468 votos.

Iván Cepeda: 9.231.677 votos.

Paloma Valencia: 1.540.978 votos.

Sergio Fajardo: 944.555 votos.

Claudia López: 213.332 votos.

5:19 p. m.: Boletín 15 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 9.515.558 votos.

Iván Cepeda: 8.977.429 votos.

Paloma Valencia: 1.492.468 votos.

Sergio Fajardo: 911.611 votos.

Claudia López: 205.546 votos.

5:16 p. m.: Boletín 14 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 9.132.317 votos.

Iván Cepeda: 8.570.667 votos.

Paloma Valencia: 1.422.457 votos.

Sergio Fajardo: 868.909 votos.

Claudia López: 191.823 votos.

5:09 p. m.: Boletín 13 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella:7.940.846 votos.

Iván Cepeda: 7.534.658 votos.

Paloma Valencia: 1.201.997 votos.

Sergio Fajardo: 722.773 votos.

Santiago Botero: 164.882 votos.

5:05 p. m.: Boletín 12 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 6.992.858 votos.

Iván Cepeda: 6.554.619 votos.

Paloma Valencia: 1.038.634 votos.

Sergio Fajardo: 624.810 votos.

Santiago Botero: 148.027 votos.

5:00 p. m.: Boletín 11 de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 6.053.153 votos.

Iván Cepeda: 5.615.891 votos.

Paloma Valencia: 906.738 votos.

Sergio Fajardo: 553.212 votos.

Santiago Botero: 128.624 votos.

4:54 p. m.: Décimo boletín de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 4.461.691 votos.

Iván Cepeda: 4.158.452 votos.

Paloma Valencia: 654.483 votos.

Sergio Fajardo: 396.180 votos.

Santiago Botero: 98.362 votos.

4:50 p. m.: Noveno boletín de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 2.897.245 votos.

Iván Cepeda: 2.693.234 votos.

Paloma Valencia: 420.151 votos.

Sergio Fajardo: 250.554 votos.

Santiago Botero: 67.228 votos.

4:44 p. m.: Octavo boletín de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 1.754.726 votos.

Iván Cepeda: 1.697.427 votos.

Paloma Valencia: 255.339 votos.

Sergio Fajardo: 151.110 votos.

Santiago Botero: 42.046 votos.

4:40 p. m.: Séptimo boletín de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 814.783 votos.

Iván Cepeda: 810.123 votos.

Paloma Valencia: 115.648 votos.

Sergio Fajardo: 65.979 votos.

Santiago Botero: 20.652 votos.

4:35 p. m.: Sexto boletín de la Registraduría

Abelardo de la Espriella: 315.077 votos.

Iván Cepeda: 314.832 votos.

Paloma Valencia: 43.709 votos.

Sergio Fajardo: 23.816 votos.

Santiago Botero: 8.204 votos.

4:29 p. m.: Quinto boletín de la Registraduría

• Iván Cepeda: 96.475 votos.

• Abelardo de la Espriella: 91.898 votos.

• Paloma Valencia: 12.832 votos.

• Sergio Fajardo: 6.014 votos.

• Santiago Botero: 2.329 votos.

4:25 p. m.: Cuarto boletín de la Registraduría

• Iván Cepeda: 24.965 votos.

• Abelardo de la Espriella: 21.107 votos.

• Paloma Valencia: 3.166 votos.

• Sergio Fajardo: 1.303 votos.

• Santiago Botero: 525 votos.

4:20 p. m.: Tercer boletín de la Registraduría

• Iván Cepeda: 6.915 votos.

• Abelardo de la Espriella: 4.407 votos.

• Paloma Valencia: 633 votos.

• Sergio Fajardo: 277 votos.

• Santiago Botero: 104 votos.

4:15 p. m.: Segundo boletín de la Registraduría

• Iván Cepeda: 2.236 votos.

• Abelardo de la Espriella: 744 votos.

• Paloma Valencia: 113 votos.

• Sergio Fajardo: 71 votos.

• Santiago Botero: 19 votos.

4:10 p. m.: Primer boletín de la Registraduría

• Iván Cepeda: 252 votos.

• Abelardo de la Espriella: 193 votos.

• Paloma Valencia: 32 votos.

• Sergio Fajardo: 6 votos.

• Santiago Botero: 5 votos.

4:06 p. m.: Habla el registrador Hernán Penagos

El registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un parte de tranquilidad durante la jornada electoral de este 31 de mayo.

“La Registraduría publicará la totalidad de las actas electoral, 360.000 actas. Eso quiere decir que este momento electoral es muy importante, pero asegura de manera clara y precisa de que la ciudadanía puede observar los resultados”, dijo el funcionario.

4:00 p. m.: Se cerraron las urnas

Finalizó la votación de la primera vuelta por la Presidencia. Inició el preconteo. Los datos son preliminares. La comisión escrutadora será la encargada de oficializarlos.

3:50 p.m.: A pocos minutos de cerrar las urnas

Quedan 10 minutos para que se cierren las urnas en todo el país. A las 4 p. m. sonará el himno nacional y los jurados de votación comenzarán a contar los votos. Según ha informado la Registraduría, se espera que alrededor de las 6 de la tarde ya se puedan empezar a conocer los resultados de fondo de los candidatos que pasarían a la segunda vuelta presidencial.

3:30 p. m.: Bernie Moreno en Corferias

El senador de Estados Unidos Bernie Moreno, quien se encuentra en Colombia como veedor internacional de las elecciones, llegó hasta Corferias en Bogotá para verificar este proceso.

3:20 p.m.: Recuerdan a Miguel Uribe Turbay

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, recordó a su hermano y dijo que él debería estar en ese tarjetón. “Trabajaste toda tu vida para llegar allí. Desde niño repetías que querías ser presidente de Colombia. No era un sueño pasajero. Era una vocación”, dijo.

3:00 p.m.: Votó Juan Daniel Oviedo

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia llegó a votar en compañía del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el exsenador David Luna, quienes hicieron parte de la Gran Consulta por Colombia. El candidato estaba acompañado de su madre.

2:49 p. m.: ¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Colombia?

A las 4:00 de la tarde se cierran las urnas en Colombia y, después de esa hora, la Registraduría empezará a emitir boletines sobre los resultados de la contienda por la Presidencia. Siga la transmisión en semana.com.

2:22 p. m.: Mujer con material de Iván Cepeda

La Policía Nacional confirmó que una mujer fue sorprendida con publicidad asociada al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en las inmediaciones de la Universidad Popular del Cesar.

En un comunicado dirigido a SEMANA, se aclaró: “Se le halló en su poder material de propaganda política del movimiento Pacto Histórico y documentación relacionada con actividades electorales. Durante la intervención fueron incautados aproximadamente 1.000 stickers informativos, 24 adhesivos de propaganda electoral del mencionado movimiento político, cinco planillas de testigos electorales y 20 formatos de reclamación E-25″.

🚨 ATENCION: se detecta material electoral marcado en favor del Candidato Ivan Cepeda en La Universidad Popular del Cesar, se pensaba hacer un megafraude. El material marcado estaba camuflados en neveras de icopor. Recordemos que esta Universidad es controlada por Juliana… pic.twitter.com/54aFYbjses — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) May 31, 2026

2:07 p. m.: Petro denuncia irregularidades

El presidente Gustavo Petro denunció en sus redes sociales supuestas prácticas irregulares en el marco de la elección de este 31 de mayo.

Él citó una grabación donde una mujer llora, aparentemente, porque se acercó a una mesa de votación y le informaron que ya había ejercido su derecho.

Frente a esta situación, dijo el mandatario: “Cédulas gemeleadas en anillos de corrupción en la Registraduría. La señora tiene el derecho de elegir y se lo han conculcado”.

1:50 p. m.: Bruce Mac Master, presidente de la Andi

En el proceso de ejercer su derecho al voto en el norte de Bogotá, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, explicó por quién lo hizo: “Estamos votando, como en el caso mío, para defender la democracia, para escoger la persona que mejor pueda defender los destinos de nuestro país y, en mi caso, voy a votar por alguien que defienda además la Constitución, que sepa que la Constitución de 1991 es un instrumento con el cual podemos seguir trabajando y vamos a seguir trabajando para ello”.

Y agregó en diálogo con SEMANA: “Evidentemente, nos estamos en este momento jugando entre dos tesis completamente distintas: la tesis de que Colombia es un país que tiene unas reglas de juego con las cuales trabajamos, no solamente para poder convivir entre los colombianos, sino también para poder desarrollar las actividades económicas, generar empleo para los colombianos y darle al Estado capacidades para que pueda atender los principales problemas de nuestra nación: atender la pobreza, las víctimas del conflicto, las poblaciones marginadas por tanto tiempo; y los que no creen que eso se puede dar así y que simplemente nos han planteado un cambio que en realidad no se ha producido, que le ha generado ilusión a muchas personas, pero cuya promesa al final no se ha materializado”.

Declaraciones de Bruce Mac Master en el día de la primera vuelta presidencial en Colombia de 2026.https://t.co/u6HXsSvyFN pic.twitter.com/debkxfRs35 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

Mac Master destacó la organización electoral, porque “en algún momento se trató de generar dudas sobre el proceso democrático y la verdad es que Colombia, la Registraduría y todo el sistema electoral colombiano han hecho un gran trabajo y tenemos que apoyarlo”, señaló el dirigente gremial.

1:40 p. m.: Habla Gustavo Bolívar

“Para nadie es un secreto que aquí se roban las elecciones. Hay que estar muy pendientes”: reacción de Gustavo Bolívar en el día de la primera vuelta presidencial en Colombia.

"Para nadie es un secreto que aquí se roban las elecciones. Hay que estar muy pendientes": reacción de Gustavo Bolívar en el día de la primera vuelta presidencial en Colombia.https://t.co/u6HXsSvyFN pic.twitter.com/ciRHIsa7BX — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

1:14 p. m.: Investigación contra el ministro del Trabajo

Se conoció que la Procuraduría dio apertura a una investigación disciplinaria en contra del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política.

A Sanguino lo enreda una grabación en la que, posiblemente, habría dado a entender su preferencia por el candidato Iván Cepeda.

Procuraduría abrió investigación a Antonio Sanguino por supuesta participación indebida en política

1:11 p. m.: Votó Paloma Valencia

Luego de acompañar a votar a Álvaro Uribe en Rionegro, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se trasladó a Bogotá y ejerció su derecho.

En el norte de la capital del país, Valencia se acercó a la mesa con su hija, Amapola, y su equipo de trabajo.

Candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Alejandro Acosta

1:02 p. m.: Habla Luis Carlos Sarmiento

En conversación con SEMANA, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo entregó su visión sobre el país y la jornada electoral de este domingo.

Reacción de Luis Carlos Sarmiento en el día de las presidenciales de primera vuelta en Colombia.https://t.co/u6HXsSvyFN pic.twitter.com/qzlsSzt1df — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

1:00 p. m.: Capturas por delitos electorales

Cuatro personas fueron captadas por una cámara de seguridad en Popayán, Cauca, entregando dinero y recibiendo cédulas en plena jornada electoral presidencial. Implicados fueron capturados por presuntos delitos electorales.

Cuatro personas fueron captadas por una cámara de seguridad en Popayán, Cauca, entregando dinero y recibiendo cédulas en plena jornada electoral presidencial. Implicados fueron capturados por presuntos delitos electorales. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ZTp808qkCa — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

12:45 p. m.: Emergencias por lluvias

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que se monitorean 18 emergencias generadas por las lluvias en varios rincones del país durante la jornada electoral.

Los departamentos con más afectaciones son Chocó, Casanare, Sucre, Meta y Caquetá.

“Ninguna de estas emergencias está afectando los puestos de votación y la jornada electoral se desarrolla con normalidad en todo el territorio nacional”, dijo Carlos Carrillo, director de la UNGRD.

12:30 p. m.: Disidencias de las Farc en Antioquia

Andrés Tobón, concejal de Medellín y miembro de Creemos, el movimiento que impulsa la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, denunció que las disidencias de las Farc estarían prohibiendo votar por el abogado en el municipio de Angostura.

“Informan constreñimiento electoral en Angostura, Antioquia. Las Farc informaron sobre prohibición absoluta para votar por Abelardo de la Espriella. El único candidato por el que ‘autorizan’ votar es por Iván Cepeda”, dijo el concejal.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre la denuncia.

12:20 p. m.: Reportan irregularidades en las votaciones

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, con corte a las 10 a. m., se han recibido 60 reportes sobre aparentes irregularidades electorales, que llegaron de 26 municipios; de igual manera, hay denuncias ciudadanas que provienen de los consulados en Canadá, Malta y Estados Unidos.

“El 40 % de los reportes están asociados con retrasos en la apertura de puestos, dificultades en el acceso a la plataforma de acreditación de testigos, así como problemas logísticos que habrían generado congestiones y extensos tiempos de espera para los electores. Esto se reportó principalmente en las ciudades de Bogotá, Acacías (Meta), Pasto (Nariño) y Santa Rosa de Viterbo (Boyacá)”, informó la MOE.

Elecciones presidenciales: esta es la línea de la MOE para denunciar posibles irregularidades electorales

11:53 a. m.: El candidato Iván Cepeda votó en Kennedy

Sobre las 11:40 de la mañana, el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, llegó hasta la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, para ejercer su derecho al voto. Estuvo acompañado de la senadora María José Pizarro.

El candidato presidencial Iván Cepeda, rueda de prensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

11:35 a. m.: La embajadora Laura Sarabia cerró las votaciones en Londres

La embajadora Laura Sarabia da por terminada la jornada electoral para la Presidencia de Colombia en Reino Unido. Cerca de 10 mil colombianos ejercieron su derecho al voto en este país: “Finalizamos la jornada electoral en Reino Unido; aproximadamente 10 mil colombianos ejercieron su derecho al voto. Que sea lo mejor para nuestro país”.

11:20 a. m.: 443 denuncias por presuntos delitos electorales

En medio del PMU, las autoridades confirmaron que se han recibido más de 400 denuncias por presuntos delitos electorales. De esas, 43 han llegado de puntos de votación en el extranjero, siendo España y Reino Unido los lugares con más denuncias. Los delitos más reportados son el constreñimiento y la intervención en política.

11:10 a. m.: Leonardo Huerta, vice de Claudia López, ejerció su derecho al voto

El candidato a la Vicepresidencia de Claudia López, Leonardo Huerta, publicó un mensaje luego de ejercer su derecho al voto: “A las 8 a. m. voté y fui el primero en hacerlo en la misma mesa donde voto desde los 18 años en Pereira. Por un instante, vi pasar los años. Recordé los caminos recorridos, las firmas recogidas, las madrugadas, las dudas y también a cada persona que me dijo ‘No se rinda’”.

10:54 a. m.: El procurador Gregorio Eljach se pronunció sobre la revelación del voto: “Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”

Luego de que el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, revelaran ante las cámaras su voto en la contienda electoral, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, señaló que cada quien es libre de decidir si lo revela o no.

“El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona no la vayan a perseguir; no es una obligación, es una garantía. Por tanto, cada uno es dueño de su secreto”.

10:40 a. m.: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, votó en su ciudad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, votó en la mañana de este domingo en el Inem José Félix de Restrepo, de la capital antioqueña.

“Hasta ahora no tenemos ningún reporte de alteraciones al orden público”, manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al entregar un parte de tranquilidad en materia de seguridad durante la jornada electoral.

10:30 a. m.: El ministro del Interior entregó primer balance de la jornada

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó el balance de la primera parte de la jornada electoral.

“Lo que queremos con el PMU es estar en contacto con las 32 gobernaciones para saber si hay problemas de orden público o infraestructura. Hemos coordinado con entidades del Estado para un día tranquilo, de democracia y felicidad”, aseguró el ministro.

10:25 a.m.: El expresidente Álvaro Uribe votó en compañía de la candidata Paloma Valencia

El expresidente Álvaro Uribe entregó declaraciones desde Rionegro, Antioquia, antes de ejercer su derecho al voto: “Paloma, su firmeza es probada. Su vida es transparente (…) Petro ha violado todas las normas para hacer campaña por Cepeda”: declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a la candidata Paloma Valencia, en la primera vuelta.

10:10 a. m.: María Fernanda Cabal arremete contra el presidente por revelar su voto

La senadora María Fernanda Cabal criticó este domingo, 31 de mayo, al presidente Gustavo Petro tras revelar su voto antes de sufragar en el inicio de la jornada de elecciones presidenciales.

10:00 a. m.: “Mi mayor honor ha sido ser candidata de este partido”: Paloma Valencia votó en Rionegro

“Mi mayor honor ha sido ser candidata de este partido. Soy una uribista orgullosa y me siento agradecida con los sectores que, sin acuerdos burocráticos, nos acompañaron”, fueron las palabras de la candidata Paloma Valencia antes de ejercer su derecho al voto en Rionegro. Estuvo en compañía del expresidente Álvaro Uribe.

9:50 a. m.: Comandante de las FF. MM. habla de operación contra el Clan del Golfo

El comandante de las FF. MM., general Hugo López, aseguró que “no hay limitaciones” para ejecutar el bombardeo que se desarrolla entre Valle y Chocó contra el Clan del Golfo, la estructura que adelanta con el Gobierno Petro una negociación de paz.

9:40 a. m.: Sergio Fajardo votó y aseguró sentirse “optimista” frente a los resultados

El candidato presidencial Sergio Fajardo ya ejerció su derecho al voto en la ciudad de Medellín y se mostró optimista de cara a la jornada electoral.

9:36 a.m.: César Gaviria les pidió a los colombianos que salgan a votar

Desde la mesa 1, instalada en el Congreso de la República, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le pidió a los colombianos que salgan a votar.

9:31 a.m.: Armando Benedetti también mostró su voto

El ministro del Interior ejerció su derecho al voto y, como el presidente Gustavo Petro, también mostró ante las cámaras a qué dupla escogió en el tarjetón. La MOE advierte sobre una conducta que se podría tipificar como posible “constreñimiento electoral”.

Votación en la mesa uno de la plaza de Bolívar del ministro del Interior Armando Benedetti Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

9:27 a.m.: El general Óscar Rico, gerente del Plan Democracia, entregó detalles sobre incautaciones de dinero

Casi 1.000 millones de pesos en efectivo se han incautado en todo el país en medio de la jornada electoral que avanza para elegir al próximo presidente. El general Óscar Rico, gerente del Plan Democracia, entregó detalles.

9:20 a.m.: Juan Daniel Oviedo subió a Monserrate antes de ir a votar

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia decidió subir a Monserrate a participar de una eucaristía en la Basílica Santuario del Señor Caído antes de ir a ejercer su derecho al voto.

9:13 a.m.: la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ejerció su derecho al voto

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, ejerció su derecho al voto desde la Universidad EAN, al norte de la ciudad.

9:00 a.m.: El candidato Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto: Vamos a derrotar a la tiranía”

En Barranquilla, el candidato Abelardo de la Espriella ejerció su derecho al voto rodeado de su esquema de seguridad. “No puedo estar más feliz y agradecido. Estamos defendiendo la libertad y la democracia. Vamos a derrotar la tiranía y a los de siempre”.

8:55 a.m.: La seguridad de todo el país se monitorea desde el PMU nacional liderado por el ministro de Defensa

La seguridad del país en medio de las elecciones presidenciales 2026 está siendo monitoreada desde la sala estratégica de la Policía por el sector defensa. El ministro Pedro Sánchez liderará el plan democracia para blindar a Colombia.

8:45 a.m.: El mensaje de Paloma Valencia a los colombianos

En su cuenta de X, la candidata del Centro Democrático publicó un mensaje para todo el país en el que describe lo que ella llama “los caminos” que tiene Colombia y lo que, ella cree, que el país se está jugando en estas elecciones: “Hoy Colombia tiene dos caminos frente a sí”.

8:40 a.m.: La candidata Claudia López publicó mensaje al país: “Yo voy a estar aquí siempre, pase lo que pase”

Como el resto de los candidatos presidenciales, Claudia López también se dirigió a los colombianos en medio de la apertura de las urnas en todo el país: “Yo voy a estar aquí siempre, pase lo que pase”.

8:31 a.m.: Sergio Fajardo también se pronunció durante la apertura de urnas

El candidato presidencial Sergio Fajardo, desde el colegio Inem de Medellín, envió un mensaje a los colombianos en el inicio de la jornada electoral: “La invitación es para todos los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto hoy en esta jornada tan importante para el país”.

8:23 a.m.: El candidato Iván Cepeda envió mensaje a la Nación en medio de la apertura de urnas

El candidato Iván Cepeda publicó un mensaje a los colombianos durante la apertura de las urnas.

“Los invito a votar por el futuro, por la eliminación de la pobreza y la desigualdad, por la protección de nuestra riqueza natural, por una economía moderna, productiva y diversificada, por una Colombia que despliegue plenamente su potencial como potencia agroalimentaria, ambiental, cultural y turística”, escribió en su cuenta de X.

8:18 a.m.: El presidente Gustavo Petro abrió las urnas y reveló a los medios su voto por Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro fue el primer colombiano en depositar su voto en las urnas. Reveló ante los medios de comunicación y los presentes su voto por el candidato Iván Cepeda.

7:54 a.m.: Presidente Petro habla en la instalación de la jornada electoral

“El derecho al voto debe ser libre y transparente. La libertad es la base de la democracia”, afirmó el presidente en la plaza de Bolívar en la instalación de la jornada de elecciones.

7:42 a.m.: Alcalde de Bogotá habla en la instalación de la jornada electoral

“El llamado es que salgan a votar masivamente. Es fundamental que todas las autoridades respetemos el proceso electoral y los resultados”, afirmó Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá.

7:30 a.m.: “Esta es la elección más importante en la historia”: De la Espriella

“Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país, donde nos jugamos la libertad, la democracia y la institucionalidad. Los invito a votar temprano por la Patria Milagro, para evitar que pueda colapsar los puestos de votación y el sistema. ¡Vamos a derrotar a los de siempre para siempre! Póngale la raya al Tigre", afirmó el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en X antes del inicio de la jornada electoral.

7:24 a.m.: Bogotá tendrá 1.083 puestos de votación

Desde las 3:00 a. m. inició el operativo logístico para desplegar el material electoral en las 20 localidades de Bogotá.

“Gracias al trabajo coordinado de 1.397 personas y una caravana de 97 camiones, se transportaron con éxito 17.162 kits electorales que ya se encuentran en los 1.083 puestos de votación habilitados en Bogotá. Todo está dispuesto para que 6.076.599 ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en estas elecciones presidenciales con garantías, seguridad y transparencia”, señaló la Registraduría.

7:16 a.m.: El mensaje de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

“Hoy es el día para defender y salvar la patria. Este es el día para elegir una Colombia segura, próspera. Una con más futuro que pasado. Hoy elegimos la #PatriaMilagro que representamos junto a @ABDELAESPRIELLA .Contamos con ustedes, patriotas”, afirmó en X José Manuel Restrepo en la mañana de este domingo.

7:11 a.m.: ¿Quién es Iván Cepeda?

El candidato presidencial Iván Cepeda busca convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro para mantener sus banderas y las que el Pacto Histórico trazó en los últimos cuatro años. Su carrera en la vida pública, sin embargo, no siempre estuvo atada a Gustavo Petro.

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7:02 a.m.: ¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero busca la Presidencia con el movimiento Defensores de la Patria, autodenominado como un “ejército pacífico” que nació en julio de 2024 para responder al aparente abuso de poder, la corrupción y el ataque a las instituciones en Colombia.

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6:53 a.m.: La salud en cuidados intensivos

El próximo Gobierno comenzará con un sistema de salud deteriorado. Aunque históricamente este sector ha convivido con tensiones financieras, en los últimos años el problema dejó de ser solo de recursos y pasó a convertirse en una crisis integral, con pacientes afectados, prestadores al límite, EPS debilitadas y un aumento acelerado de las quejas ciudadanas.

Las intervenciones que hizo el Gobierno de las EPS no mejoraron la situación y, por el contrario, algunos indicadores se deterioraron. Según la consultora Sectorial, la siniestralidad promedio del aseguramiento llegó a 111 por ciento, mientras que en EPS intervenidas alcanzó niveles cercanos al 118 por ciento frente al 108 por ciento en las no intervenidas. A esto se suman múltiples cambios en la Supersalud y en los interventores de EPS, lo que ha profundizado la inestabilidad administrativa.

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6:45 a.m.: La Registraduría tiene aplicación para conocer los resultados

La Registraduría Nacional dispuso de una aplicación exclusiva para la consulta de los resultados preliminares de las elecciones llamada ‘Elecciones Presidenciales 2026′.

6:37 a.m.: Las cuentas que no cuadran: el problema fiscal que hereda el nuevo gobierno

El deterioro fiscal es una de las mayores preocupaciones que tiene hoy por hoy el país. Esta compleja situación se evidencia en un desbordado gasto de financiamiento, un incremento en la deuda y en su costo, desafíos en materia de ingresos y un marco tributario que desincentiva la inversión.

Un informe de Corficolombiana señala que el déficit fiscal de 2025 y el proyectado para 2026 son comparables a los registrados durante crisis económicas como la de finales de la década de los noventa y la pandemia, a pesar de que hoy el país no atraviesa por una crisis económica. Además, desde 2019, el gasto público ha crecido cinco veces más rápido que los ingresos.

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6:25 a.m.: ¿Cómo quedan las relaciones internacionales tras el Gobierno de Gustavo Petro? Así deberá recomponerlas el próximo presidente

El presidente Gustavo Petro causó distintas peleas en materia diplomática durante los cuatro años de su mandato que su sucesor deberá reparar, algunas de ellas de manera prioritaria.

Una de las crisis que más está causando estragos para el país son los aranceles con Ecuador, tras una fuerte puja que se ha generado entre Petro y su homólogo de ese país, Daniel Noboa.

Para la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, esa debería ser una prioridad del próximo mandatario en sus primeros cien días de gobierno. “En el caso de Noboa, más que conversaciones, se debe tener un plan concreto. El siguiente gobierno no puede dejar pasar una semana sin que arranque un plan muy contundente en esa frontera”, aseguró.

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6:13 a.m.: La Policía desplegó a más de 11.000 uniformados en Bogotá

Con motivo de las elecciones, la Policía Nacional desplegó en las diferentes localidades de Bogotá a más de 11.000 uniformados que custodiarán los 1.083 puestos de votación dispuestos por la Registraduría.

Además, 15 drones y el helicóptero ‘Halcón’ de la Policía Nacional cubrirán desde el aire todo el perímetro urbano de los diferentes puestos de votación.

“Por otra parte, a través del monitoreo y seguimiento con las cámaras de seguridad del C4 y 10 salas de videovigilancia ubicadas en diferentes estaciones de policía, se realizará el control de estas elecciones”, agregó la Policía.

6:05 a.m.: Los horarios de la jornada electoral

La jornada de elecciones de este domingo 31 de mayo se extenderá entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. en todo el territorio colombiano.

5:00 a.m.: Los retos para el próximo gobierno en materia de seguridad

Terrorismo sin freno, aumento de masacres, extorsiones a todo nivel, fuerza pública debilitada y grupos criminales fortalecidos es el legado para el próximo presidente, que se elegirá este domingo, 31 de mayo.

Masacres, terrorismo, secuestros, extorsiones y Fuerza Pública debilitada, los retos para el próximo gobierno en materia de seguridad

4:00 a.m.: El expresidente Iván Duque, en entrevista con SEMANA, habló de las elecciones

El exmandatario aseguró que el país se está jugando la democracia en las elecciones de este domingo, manifestó su preocupación por la intervención de Gustavo Petro en el proceso electoral e hizo un llamado a la unidad para derrotar a Iván Cepeda.

“El único contendor es el continuismo de Petro”: el expresidente Iván Duque, en entrevista con SEMANA, habla de las elecciones

3:00 a.m.: “Es imposible un pacto para alterar las elecciones presidenciales”: exregistrador Juan Carlos Galindo

El exregistrador Juan Carlos Galindo explica por qué el sistema electoral está blindado ante el fraude en la elección del próximo presidente. Asegura que entregar el código fuente de los software que se utilizan en las elecciones sí lo podría poner en riesgo de hackeo y tilda de “censurable” la narrativa del presidente Petro.

“Es imposible un pacto para alterar las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo”: exregistrador Juan Carlos Galindo

2:00 a.m.: MinInterior asegura que el Gobierno respetará los resultados

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó el blindaje del Gobierno nacional para proteger las elecciones de este domingo y aseguró que el ejecutivo respetará los resultados. En entrevista con SEMANA, el funcionario respondió: “Esa es otra bobada que dicen; claro que respetaremos los resultados de las elecciones del domingo”.

Armando Benedetti explica el blindaje de seguridad del Gobierno Petro para las elecciones del domingo

1:00 a.m.: La última elección de Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció que no volverá a participar en política luego de tres intentos por llegar a la presidencia. Después de 26 años en terreno, daría un paso al costado si no logra ese objetivo.

La última elección de Sergio Fajardo: el profesor busca la Presidencia reivindicando una forma diferente de hacer política

12:00 a.m: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan ganar la Presidencia, en primera vuelta

A pocas horas de que los colombianos asistan a las urnas para elegir presidente, la gran pregunta es si Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda tendrán la votación suficiente para ganar en primera vuelta.

Según las encuestas que se divulgaron antes de que entrara en vigencia la veda, De la Espriella y Cepeda punteaban en intención de voto y, en el caso del estudio de AtlasIntel para SEMANA, ambos registraban un empate técnico por el primer lugar.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan ganar la Presidencia, en primera vuelta, este domingo 31 de mayo: ¿esto se puede resolver ya?

Sábado 30 de mayo

10:00 p.m.: ¿Quiénes son los jurados de votación para este domingo?

Los jurados son ciudadanos mayores de 18 y menores de 60 años seleccionados en un sorteo electrónico aleatorio a través de un software específico. El pasado 4 de mayo se realizó el sorteo en Bogotá y en el resto del país ocurrió el 5 y 6 del mismo mes.

¿Los jurados de votación para las elecciones presidenciales son los mismos que se designaron el 8 de marzo para las elecciones de Congreso?

9:00 p.m.: Link para consultar su puesto de votación

La Registraduría Nacional habilitó una herramienta digital para que los ciudadanos consulten su puesto de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La plataforma ya está disponible tanto para colombianos residentes en el país como para quienes votarán desde el exterior. La consulta puede hacerse a través del portal oficial de la Registraduría, en la sección ‘Electoral’.

¿Dónde votar en las elecciones presidenciales 2026? Link para consultar su puesto de votación

8:30 p.m.: ¿Qué se vota este domingo 31 de mayo?

La jornada electoral de este domingo definirá quién reemplazará al actual gobierno en la Casa de Nariño y estará marcada por un amplio despliegue logístico y de seguridad en todo el país. Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República.

Elecciones Colombia 2026: ¿qué se vota este domingo 31 de mayo?

8:00 p.m.: ¿Quiénes sí y quiénes no pueden votar en Colombia?

Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones de este 31 de mayo, en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro o se decantarán los nombres de quienes pasarían a la segunda vuelta.

¿Quiénes sí y quiénes no pueden votar en Colombia este domingo, 31 de mayo de 2026?

De ese número, unos 40 millones son connacionales que viven en el territorio nacional y el resto son quienes residen en el exterior y están anotados en el registro consular para ejercer su derecho desde otros países.

7:30 p.m.: Pacto Histórico anunció que tendrá cobertura de 112.117 mesas con testigos electorales

El Pacto Histórico, partido político que respalda la candidatura de Iván Cepeda, anunció este sábado que tendrá 112.117 mesas con testigos electorales y que habrá 4.497 testigos y abogados para los escrutinios.

Comunicado Pacto Histórico Foto: Suministrada a Semana

7:15 p.m: MinInterior se reunió con Misión de Observación Internacional de la OEA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió en la tarde de este sábado con miembros de la Misión de Observación Internacional de la OEA, para coordinar los esquemas de acompañamiento técnico para garantizar la transparencia de las elecciones.

6:30 p.m.: Procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte de tranquilidad

6:00 p.m.: Inició la ley seca en Colombia

De acuerdo con el decreto oficial del Gobierno nacional, la prohibición comenzó a regir desde las 6:00 p. m. del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio de 2026.

Ley seca en Colombia: horario y restricciones por las elecciones del domingo 31 de mayo

La Alcaldía de Bogotá, por su parte, decidió anticipar el inicio de la ley seca desde el viernes a las 6:00 p. m., con el objetivo de fortalecer la seguridad y el control durante la jornada electoral del fin de semana.

Estas son las sanciones por violar la ley seca en las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

6:00 p.m.: Cerraron las fronteras por las elecciones

Migración Colombia anunció cómo funcionará el cierre temporal de fronteras, dando cumplimiento al Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Gobierno nacional.

Anuncian cómo operará el cierre temporal de fronteras por las elecciones presidenciales: atentos a los horarios

El cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales fronterizos del país empezó a regir desde las 6:00 p.m. del sábado 30 de mayo hasta las 6:00 a.m. del 1 de junio de 2026.