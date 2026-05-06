¿Qué se elige este 31 de mayo del 2026 en Colombia?

Colombia vivirá el domingo 31 de mayo de 2026 una de las jornadas democráticas más importantes de los últimos años.

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Más de 41,4 millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas y elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República, quienes gobernarán el país durante el periodo 2026-2030.

De acuerdo con el censo electoral oficial de la Registraduría Nacional, 41.421.973 colombianos podrán votar tanto en el territorio nacional como en el exterior. Del total, más de 40 millones sufragarán en Colombia y cerca de 1,4 millones lo harán desde otros países.

La jornada electoral definirá quién reemplazará al actual gobierno en la Casa de Nariño y estará marcada por un amplio despliegue logístico y de seguridad en todo el país.

Para estas elecciones se habilitarán más de 118 mil mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos electorales entre zonas urbanas y rurales.

Según el calendario electoral publicado por las autoridades, la primera vuelta presidencial se realizará el último domingo de mayo, como lo establece la Constitución Política de Colombia.

Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos válidos, los dos aspirantes con mayor votación se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial.

Además de la elección presidencial, el proceso incluye la designación de jurados de votación, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de las mesas electorales.

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La Registraduría informó que el sorteo de jurados se realizará entre el 4 y el 6 de mayo, y que las listas oficiales empezarán a publicarse desde el 7 de mayo.

La Procuraduría General de la Nación también activó un sistema especial de vigilancia y control electoral para hacer seguimiento al proceso y prevenir posibles irregularidades durante la campaña y la jornada de votación.

Entre las medidas anunciadas se encuentran controles disciplinarios a servidores públicos y monitoreo permanente a denuncias relacionadas con participación indebida en política.

Por otro lado, entidades distritales y nacionales recordaron que los funcionarios públicos deberán cumplir lineamientos especiales durante la contienda electoral para garantizar transparencia e imparcialidad en el proceso democrático.

Mientras avanza la campaña presidencial, varias encuestas empiezan a mostrar tendencias sobre los candidatos con mayores opciones de llegar a una eventual segunda vuelta.

Un reciente sondeo divulgado por SEMANA y realizado por CNC reveló que Abelardo de la Espriella aparece con ventaja frente a Paloma Valencia y se perfila como uno de los nombres fuertes de la contienda junto a Iván Cepeda.

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: SEMANA

Las autoridades electorales insistieron en que los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación y verificar si fueron elegidos como jurados a través de los canales oficiales de la Registraduría.