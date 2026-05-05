Paloma Valencia ‘armó’ un debate en solitario, con inteligencia artificial, y sin Cepeda y De la Espriella. Hay críticas

La expectativa terminó. La candidata presidencial Paloma Valencia publicó en sus redes sociales en la noche de este martes, 5 de mayo, el anunciado debate que realizó con inteligencia artificial, que se convirtió en una estrategia de marketing y que no contó con la participación de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, sus dos principales contendores.

Como estaba previsto, ella fue la única participante y aprovechó el escenario para exponer sus principales propuestas de campaña.

Contó con una presentadora que condujo el debate. “Llegamos a un tema donde, indiscutiblemente, habrá polémica: la seguridad. Esta vez le toca a usted la palabra, candidato Iván Cepeda”, dijo la periodista.

La candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Catalina Olaya - Colprensa

La imagen de Cepeda, recreada con inteligencia artificial, se esfumó del atril, mientras se escucha al público reír. “Candidata Paloma Valencia, tiene usted la palabra”, dijo la presentadora.

Valencia criticó la paz total e informó cómo han crecido en Colombia el homicidio, el terrorismo, la extorsión y el secuestro. “Cada 20 horas reclutan un niño. No se le olvide, senador Cepeda, que usted, quien propuso esa paz total, es responsable políticamente”, destacó Valencia.

Al final, la presentadora le dijo a Cepeda: “Llegó el momento de debatir. Le seguirá dando la espalda a los colombianos”. En una de las imágenes se observa la imagen del candidato del Pacto Histórico, con inteligencia artificial, abandonar la grabación.

Iván Cepeda y Paloma Valencia. Foto: Montaje El País Andrea Moreno

Paloma Valencia y sus estrategas dividieron el debate en varios bloques, por temas, y en todos ocurrió lo mismo: el atril de Cepeda sin él, “un candidato ausente”, como lo describió la presentadora.

Frente a la problemática de la salud en Colombia, lanzó su propuesta. “En los primeros 100 días de mi gobierno volverá a haber salud para los colombianos. Vamos a hacer una gran compra de medicamentos por tres billones de pesos”, anunció.

“Candidato ausente, ¿qué tiene para decir?”, insistió la presentadora refiriéndose a Cepeda. El silencio reinó en la grabación.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según Valencia, desde el 18 de abril, “la campaña de Iván Cepeda no nombra compromisario ni acepta debates. A menos de un mes, el país sigue a ciegas: sin respuestas de fondo y sin contraste de ideas. No recuerdo una elección así en Colombia: quien aspira a liderar, debate. No es opcional. ¿Cuándo es que vamos a hablar de seguridad?”.

Y agregó en otro mensaje de X: “A raíz de la discusión que se suscitó en redes el día de hoy, junto a mi fórmula Juan Daniel Oviedo, extendimos invitación a debatir con la campaña del doctor Abelardo. Y quiero ser enfática en esto: debatir no es darse ‘coñazos’. No podemos enseñarle al país que el debate de ideas es agresión; es lo que más necesitamos hoy. Y hablando de violencia: ¿cómo vamos a proteger a la mujer?"

El debate anunciado por Paloma Valencia no salió bien porque no hubo contraparte y ella lo tuvo claro desde el momento en el que se planteó la campaña de expectativa.

Aunque Tomás Uribe Moreno, el hijo del expresidente Álvaro Uribe, lo anunció en sus redes sociales en la noche del lunes, las directivas del Centro Democrático no conocían del tema.

El candidato presidencial Iván Cepeda, por ejemplo, confirmó este martes que no participaría en el debate. “Ojalá le vaya bien”, manifestó.

Tampoco lo hizo Abelardo de la Espriella, quien reiteró que ella había rechazado un debate cuando él lo propuso.

El ‘debate’ generó varias críticas en las redes sociales de Paloma Valencia. Algunos de sus seguidores en X calificaron la expectativa como “patética”. Otros consideran la estrategia como “decepcionante”.