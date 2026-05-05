Rogelio Pataquiva ingresará a ‘La casa de los famosos’; así se confirmó su llegada

La casa de los famosos Colombia emocionó a los televidentes con una dinámica nunca antes vista en el reality del Canal RCN, pues además de presentar algunos retos para los participantes, está recibiendo a algunas importantes del mundo del entretenimiento como invitados especiales.

Se trata de la experiencia VIP, una propuesta que le dio un giro a la tercera temporada y que ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

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La mecánica de la actividad indica que los famosos deben recibir a las estrellas y atenderlas como si se tratara de un servicio exclusivo en un hotel de lujo, teniendo en cuenta su actitud y disposición para cumplir con la totalidad de sus solicitudes y requerimientos.

Lo interesante es que estos visitantes no llegan solo a observar, sino que tienen en sus manos la posibilidad de otorgar beneficios o castigos, dependiendo del trato recibido.

Todo se mide a través de un sistema de puntos o “propinas”, lo que convierte esta actividad en un reto individual donde cada participante se juega su propia estrategia.

La casa de los famosos Colombia Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

En este contexto, se confirmó la llegada de un nuevo invitado VIP que no pasará desapercibido. Según se dio a conocer a través de la página de SuperLike, el segundo en ingresar bajo esta dinámica será Rogelio Pataquiva, uno de los personajes más populares creados por el comediante Hassam.

Su llegada ha generado expectativa, especialmente por el tipo de humor y personalidad que lo caracterizan.

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Rogelio Pataquiva es conocido por desempeñarse como un ‘reciclador profesional’ que hace referencias a la vida cotidiana, combinando la ironía y las frases de superación, que suelen conectar con algunos de sus seguidores.

Otro de los rasgos que lo han hecho viral es su peculiar forma de enseñar inglés, alejada de los métodos tradicionales, haciendo reir a millones de personas en las redes sociales y llegando a presentarse en importantes escenarios a nivel nacional e internacional, además de protagonizar varias películas.