Video: Alejandro Estrada y Emiro Navarro protagonizaron beso en ‘La casa de los famosos’ y el clip es viral

La tercera temporada de La casa de los famosos continúa consolidándose como una de las más comentadas en redes sociales, y esta vez lo hizo gracias a un momento inesperado que rápidamente se volvió viral.

Un beso entre Alejandro Estrada y el creador de contenido Emiro Navarro desató una ola de reacciones entre los seguidores del reality, quienes no tardaron en convertir el clip en tendencia.

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La escena ocurrió tras el ingreso de Emiro como visitante a la casa, una participación que desde el inicio generó expectativa. Y es que, antes de pisar el set, el también influenciador ya había dejado ver públicamente su interés por Alejandro, algo que los fanáticos del programa tenían muy presente. Lo que no estaba en los planes era que ese interés se materializara de forma tan directa frente a las cámaras.

Entre bromas, dinámicas y la constante interacción entre los participantes, surgió el escenario perfecto para que se diera el momento. Fue Campanita quien, con su característico sentido del humor, tomó la iniciativa y comenzó a insistir en que ambos se acercaran.

Lo que empezó como un juego terminó escalando rápidamente ante la presión del grupo y las risas generalizadas.

Finalmente, Alejandro Estrada y Emiro Navarro protagonizaron un beso que se extendió por varios segundos, suficiente para dejar sorprendidos a algunos de los presentes y, por supuesto, a la audiencia.

Las cámaras del reality no perdieron detalle, y el fragmento no tardó en circular en plataformas digitales, donde se replicó miles de veces en cuestión de horas.

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Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios celebraron el momento por considerarlo espontáneo y auténtico, otros se mostraron sorprendidos por la naturalidad con la que se dio. También hubo quienes analizaron la química entre ambos, señalando que la conexión ya se percibía desde antes del ingreso de Emiro al programa.

Para muchos seguidores, el beso con Emiro representa un giro inesperado en la historia del actor dentro del reality, mientras que para otros no es más que un momento propio de la espontaneidad que caracteriza este tipo de formatos.