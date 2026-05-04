Los 4 signos del zodiaco con mayor probabilidad de ganar la lotería en la semana del 4 al 10 de mayo

Durante la semana del 4 al 10 de mayo, varios signos del zodiaco podrían tener un impulso extra en temas de suerte y dinero, según la astrología. Aunque ganar la lotería no depende únicamente de los astros, hay momentos en los que la energía favorece más a unos que a otros, especialmente cuando se trata de tomar riesgos o confiar en la intuición.

En este periodo, cuatro signos destacan por tener una conexión especial con la fortuna y las oportunidades inesperadas.

Horóscopo para hoy. Foto: Foto: bodas.net

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tauro atraviesa uno de sus momentos más poderosos del año. Esta energía no solo fortalece su estabilidad emocional, sino que también potencia su conexión con lo material y la abundancia.

Durante esta semana, la intuición de los taurinos podría jugar un papel clave al momento de tomar decisiones relacionadas con el dinero. Números que se repiten o corazonadas inesperadas podrían ser más que simples coincidencias.

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Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Leo se beneficia de aspectos armónicos con Júpiter, el planeta asociado con la expansión y la buena fortuna. Este tránsito favorece especialmente los juegos de azar y las oportunidades económicas que surgen de manera repentina.

Los nacidos bajo este signo podrían encontrarse con situaciones inesperadas que los lleven a probar suerte. Su confianza natural será un aliado importante, aunque la clave estará en actuar con inteligencia y no dejarse llevar únicamente por el impulso.

Suerte en juegos de azar. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Regido precisamente por Júpiter, Sagitario entra en una etapa de apertura energética que lo conecta con oportunidades poco convencionales. Durante estos días, los sagitarianos podrían sentir un impulso especial por participar en sorteos o juegos de azar.

La recomendación astrológica es prestar atención a señales del entorno, como fechas importantes o números recurrentes, que podrían tener un significado más profundo de lo habitual.

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Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Esta semana, su sensibilidad estará especialmente agudizada, lo que podría traducirse en decisiones acertadas en temas de azar. Aunque suele tratarse de un signo más emocional que racional, en esta ocasión esa conexión interna podría convertirse en su mayor ventaja al elegir números o momentos para intentar la suerte.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.