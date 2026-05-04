Silvestre Dangond hizo historia en el Festival de la Leyenda Vallenata y cumplió importante logro

El Festival de la Leyenda Vallenata 2026 fue el escenario elegido para uno de los momentos más significativos de la música colombiana en los últimos años. Silvestre Dangond cerró su gira El Último Baile en la tierra donde todo comenzó: el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera, en Valledupar, con dos noches que agotaron entradas en tiempo récord y que ya forman parte de la historia del género.

El espectáculo, titulado ¡El Baile No Termina!, se celebró el 30 de abril y el 1 de mayo en el marco de la 59.ª edición del Festival, que este año rindió homenaje especial al Binomio de Oro de América, agrupación que marcó una época dorada en el vallenato. Silvestre llevó ese tributo al corazón de su show: “El Binomio de Oro es una escuela, una referencia obligada. Su música ha sido parte de mi vida y de la historia de todos nosotros”, declaró el artista.

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Las dos fechas marcaron la respuesta directa a la demanda del público, que agotaron en tiempo récord la disponibilidad de boletos. Ambas noches, tuvieron además, uno de los momentos más comentados: el legendario presentador Jorge Barón sorprendió a los asistentes al subir a la tarima, siendo recibido con aplausos.

Dangond aprovechó la presencia del icónico comunicador para rendirle un sentido homenaje, exaltando su papel fundamental en la promoción de talentos y destacando el rol del emblemático programa El Show de las Estrellas como la plataforma que permitió a muchos artistas darse a conocer ante la gran audiencia colombiana.

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Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, guardaron así, el momento de mayor carga emocional del ciclo: la despedida desde el escenario donde se forjó su unión. El histórico acordeonero se despidió del Parque de la Leyenda Vallenata junto al cantante guajiro, cerrando un capítulo que marcó a generaciones enteras de fanáticos del vallenato.

Durante el recorrido por Colombia, el tour pasó por más de 15 estadios y reunió a más de 500 mil asistentes, consolidándose como uno de los espectáculos musicales con mayor convocatoria en el país en los últimos años. El álbum El Último Baile fue además galardonado con el Latin Grammy al Mejor Álbum de Vallenato, confirmando el alcance histórico de este proyecto.