Silvestre Dangond conquista Estados Unidos con ‘El último baile’ y deslumbra con invitados de nivel: “Me deja sin palabras”

El cantante colombiano Silvestre Dangond comenzó con un arranque espectacular su gira El Último Baile por los Estados Unidos, de la mano de la empresa productora Loud And Live, consolidando una vez más el enorme cariño y la conexión que mantiene con su público.

El recorrido inició con tres impresionantes SOLD OUT en las ciudades de Atlanta, Orlando y Miami, respectivamente, donde durante más de tres horas de espectáculo puso a todos los asistentes a cantar y bailar en noches memorables que marcaron el poderoso inicio de esta gira que tantas satisfacciones le ha dado.

La fiebre silvestrista comenzó en la ciudad de Atlanta, donde Dangond se presentó a casa llena, reafirmando el cariño especial que esta ciudad siempre le ha brindado al artista colombiano.

Con un repertorio cargado de éxitos, volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes del vallenato.

Posteriormente, su paso por Orlando también fue memorable, llenando en su totalidad el Kia Center, en una noche donde el público no dejó de cantar y bailar cada una de sus canciones.

Silvestre Dangond es una estrella en el firmamento colombiano. Foto: Cortesía

La gira vivió otro momento memorable con su esperado encuentro con el público de Miami, ciudad que el artista considera su segunda casa, en un concierto inolvidable en el Kaseya Center.

Durante esta presentación, Silvestre Dangond protagonizó el show más taquillero en la historia del artista en los Estados Unidos, logrando además romper su propio récord en este recinto.

Este impresionante logro reafirma una vez más la enorme convocatoria y el cariño que recibe del público en esta ciudad.

El respaldo de sus seguidores convirtió la noche en una verdadera fiesta vallenata que se extendió por más de dos horas de música, baile y emoción.

Durante el espectáculo, Silvestre ofreció un show vibrante que contó con la participación de invitados especiales como Fonseca, con quien interpretó La Indiferencia y Cartagena; Manuel Turizo, con El Pasado es Pasado y El Pacto; y Natalia Jiménez, con quien compartió Los Caminos de la Vida y Me Muero.

Silvestre Dangond y Natalia Jiménez. Foto: Cortesía

La noche también contó con la presencia en el escenario de su gran amigo y colaborador de muchos años, Juancho De La Espriella.

Además del poderoso repertorio que recorre sus grandes éxitos, el espectáculo de Silvestre Dangond se distingue por una puesta en escena vibrante y cuidadosamente diseñada, donde su carisma natural, su baile contagioso y un vestuario impecable elevan la experiencia del público de principio a fin.

Uno de los momentos más especiales de la noche llega cuando el artista se traslada a otra parte del recinto para ofrecer un set acústico, sentándose de manera íntima para compartir de cerca con sus seguidores, creando un instante único de conexión en el que las canciones se viven con una cercanía y emoción muy especial.

“Miami siempre me deja sin palabras. Adoro cómo este público latinoamericano canta, baila todas mis canciones y me llena de una energía increíble. Cada vez que canto aquí siento que estoy en casa. Gracias a Natalia, Fonseca y Manuel por acompañarme en esta noche tan especial”, expresó Dangond tras finalizar el concierto.

Ganador de cuatro Latin Grammy, Silvestre Dangond continúa ahora con el resto de su recorrido por los Estados Unidos, con próximas paradas en Chicago (12 de marzo), Newark (13 de marzo) y Dallas (14 de marzo).

La gira El Último Baile ya ha marcado un hito en la carrera del artista. En Colombia superó todas las expectativas con más de 15 estadios completamente llenos, confirmando el enorme impacto de este espectáculo.

Tras su paso por Estados Unidos, Dangond se prepara para llevar esta exitosa producción a países como Perú, Chile, España y Argentina, continuando así con un tour internacional que celebra la música, la cultura y la conexión única que mantiene con su público en todo el mundo.