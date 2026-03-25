“Le daría la oportunidad a alguien más”: Manuela Gómez rompe en llanto y pide su salida de ‘La casa de los famosos’

Manuela Gómez, recordada por su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, protagonizó un sensible momento durante la reciente dinámica del “juicio”, donde admitió sentirse desconectada de la competencia y planteó la posibilidad de ceder su lugar a otro participante.

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La tensión se originó a raíz de las declaraciones de Valentino Lázaro, quien, bajo la dinámica liderada por la creadora de contenido conocida como ‘La Toxicosteña’, cuestionó abiertamente la permanencia de Gómez en el programa. Lázaro señaló que la antioqueña ha adoptado una postura pasiva, limitándose a hacer actividades básicas de supervivencia sin integrarse a las dinámicas del “Jefe”.

“Manuela solo se la pasa durmiendo, no participa en ninguna de las actividades de la casa, incluso en las que programa el Jefe”, afirmó Lázaro durante el juicio. Según el participante, esta actitud afecta la naturaleza del programa, cuyo objetivo principal es la generación de contenido y la competencia activa por el premio mayor.

“Soy culpable”: La respuesta de Manuela Gómez

Ante las acusaciones, Manuela Gómez fue llamada al banquillo para presentar su defensa. Sin embargo, lejos de entrar en una confrontación directa, la empresaria e influencer se mostró visiblemente conmovida y aceptó los señalamientos de su compañero. Entre lágrimas, Gómez reconoció que su estado emocional le ha impedido rendir al máximo nivel.

“¿Qué quiere que le diga, señora jueza?, ¿que soy culpable? Sí, porque hasta yo lo he dicho frente a las cámaras: que no estoy”, manifestó la participante, haciendo alusión a su falta de presencia mental en el juego.

Gómez explicó que la lejanía de su hija ha sido el factor determinante en su declive anímico. Cabe recordar que la pequeña visitó a su madre recientemente durante una de las dinámicas de “congelados”, un evento que, si bien fue reconfortante, parece haber profundizado la nostalgia de la concursante. “Si pudiera darle una oportunidad a alguien más, para que la disfrutara más que yo, se la daría”, añadió de forma contundente.

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A pesar de la dureza del juicio, las palabras de Manuela generaron un efecto de empatía inmediato en la casa. Incluso el propio Valentino Lázaro y otros compañeros se acercaron a brindarle apoyo tras ver su vulnerabilidad. Marilyn Patiño, quien recientemente reingresó al formato bajo la modalidad de ‘Poder de la Resurrección’, salió en su defensa asegurando que el comportamiento de Gómez no busca generar lástima, sino que es un reflejo genuino de su proceso personal.

El programa atraviesa una etapa de cambios significativos con el regreso de figuras como la misma Patiño, Beba y Luisa Cortina, quienes buscan una segunda oportunidad en la competencia. Este contexto de alta competitividad contrasta con la situación de Manuela, quien, aunque reconoce que estar en la casa es una oportunidad para “evolucionar”, admite que no siempre tiene la disposición de entregar el 100 %.

Manuela Gómez es una de las figuras más mediáticas del entretenimiento en Colombia desde su aparición en 2012. No obstante, en esta temporada, diversos problemas de salud y su situación sentimental han mermado su capacidad física para las pruebas.