“Te amo, Juanda”: el sorpresivo beso en público entre Mariana Zapata y Juanda Caribe que encendió los rumores de noviazgo

En medio del lanzamiento de su más reciente proyecto musical en Barranquilla, el comediante Juanda Caribe y la empresaria Mariana Zapata captaron la atención en redes sociales tras compartir un beso en público, un gesto que intensificó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental entre los exconcursantes de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’.

“Por un berraco presidente”: el duro desahogo del fotógrafo Sebastián Moreno tras recibir graves amenazas de muerte

La relación entre el cantante y la modelo antioqueña ha estado bajo el escrutinio de los usuarios de redes sociales desde su participación en el reality. Durante la competencia, la notable cercanía entre ambos se convirtió en uno de los temas más comentados por la audiencia. Este acercamiento coincidió con la posterior ruptura sentimental entre Juanda Caribe y su expareja, Sheila Gándara, madre de su hija Victoria.

Tras culminar el programa, las versiones sobre un posible noviazgo continuaron cobrando fuerza. Aunque en repetidas ocasiones se mencionó que ambos mantenían una sólida amistad y que esperaban a que el proyecto televisivo concluyera para evaluar su situación, los seguidores del comediante no tardaron en vincularlos sentimentalmente de manera formal tras bambalinas.

Juanda Caribe y Mariana Zapata en 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Tras su salida, Juanda Caribe ratificó su estado de soltería y aclaró públicamente que había sostenido un diálogo directo con Gándara para dar cierre a su vínculo afectivo en términos cordiales.

El detonante de la más reciente ola de comentarios ocurrió durante la presentación oficial de la canción titulada Lo revivimos, una producción musical de Juanda Caribe, cuyo videoclip cuenta con la participación protagónica de Mariana Zapata. Durante el evento formal en la capital del Atlántico, ambos subieron al escenario para agradecer el respaldo de los asistentes.

Zapata tomó el micrófono y, visiblemente conmovida por el recibimiento del público costeño, expresó unas palabras dirigidas al comediante:

“Ya lloré, ya solté, yo no sé ni para qué me maquillé. Yo soy superllorona. La verdad, me impresiona mucho el cariño que me tienen en esta ciudad, que no es mi ciudad. Gracias, Juanda, por este espacio; te amo, Juanda”.

Ante la declaración y la posterior insistencia de los asistentes, quienes al unísono corearon “¡Beso!”, los dos creadores de contenido compartieron una muestra de afecto sobre la tarima.

Aunque, entre risas, la empresaria calificó la acción de Juanda como un acto “atrevido”, las imágenes se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde los internautas interpretaron el hecho como una confirmación de su supuesto noviazgo. No obstante, cabe precisar que ninguno de los dos ha oficializado una relación de pareja.

Como suele ocurrir con los participantes de los realities, las reacciones de los seguidores de ambos han estado profundamente divididas. Por un lado, un sector celebró el momento con mensajes de apoyo como “se lo merecen todo” y “estamos felices por ambos”. Por otro, surgieron críticas y cuestionamientos dirigidos a Zapata por el papel que, según algunos usuarios, habría tenido durante la separación previa del cantante.

“Yo me había perdido esto”: Alberto Linero revela detalles de su primera experiencia íntima tras dejar el sacerdocio

Asimismo, cobraron fuerza versiones alternativas en el entorno digital que sugieren un cambio de planes en la producción del videoclip. De acuerdo con especulaciones de allegados, el tema musical habría estado inicialmente inspirado o planeado junto a Sheila Gándara; sin embargo, tras la separación, el equipo de producción habría optado por convocar a Zapata como la figura principal del video musical.

Horas después de que el video del beso se hiciera viral, Sheila Gándara publicó un video en su perfil de TikTok en el que aparece bailando la canción Cariñito, de la agrupación Puerto Rican Power. La publicación fue interpretada por los usuarios como una respuesta indirecta y elegante ante la situación. Sus seguidores reaccionaron destacando su actitud, con mensajes que elogiaron su madurez y enfoque en sus proyectos personales.