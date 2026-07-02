“Por un berraco presidente”: el duro desahogo del fotógrafo Sebastián Moreno tras recibir graves amenazas de muerte

El fotógrafo y creador de contenido colombiano Sebastián Moreno denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte, igual que su familia, tras las recientes elecciones presidenciales de 2026. El origen de las intimidaciones radica en la difusión de videos en redes sociales que llevaron a diversos usuarios a asumir su postura política.

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De acuerdo con lo expresado por Moreno en un video publicado el pasado 1 de julio de 2026 en sus canales oficiales, su nombre se convirtió en tendencia luego de que varios internautas señalaran que el fotógrafo seguía en la red social Instagram a Abelardo De La Espriella. A partir de este hecho, un sector de la audiencia concluyó que su voto estaba direccionado hacia una corriente política específica.

El creador de contenido, ampliamente conocido en plataformas como TikTok e Instagram por retratar a ciudadanos de a pie en espacios públicos mientras entabla conversaciones y comparte sus historias de vida, aclaró que la situación escaló rápidamente fuera de las redes.

“Quienes me conocen saben que no suelo hacer videos como este, pero cuando las cosas pasan de redes sociales a amenazas contra mi vida o mi familia, ya es una vaina totalmente diferente”, manifestó Moreno al inicio de su video.

El fotógrafo enfatizó que la oleada de comentarios negativos, insultos y amenazas directas se desató a raíz de un video que calificó como “un poco sacado de contexto, un poco mucho diría yo”, el cual propició lecturas infundadas sobre sus preferencias electorales personales.

Esta no es la primera ocasión que el realizador visual se ve expuesto a dinámicas de hostigamiento por coyunturas de orden político.

En la misma intervención, Moreno vinculó los incidentes actuales con una experiencia vivida en años anteriores durante las jornadas de movilización social conocidas en el país como el estallido social. Según relató, en aquella oportunidad su participación activa en el debate público le acarreó serias consecuencias de seguridad en su entorno familiar inmediato.

El creador recordó que, en ese entonces, residía con sus padres y llegó a recibir panfletos intimidatorios bajo la puerta de su vivienda. Este episodio motivó una promesa a su madre: no volver a pronunciarse públicamente sobre asuntos de índole electoral o partidista. “Lo chistoso es que esta vez yo no me metí, me metieron. Un poco obligada la situación”, apuntó el fotógrafo.

A lo largo del video, Sebastián Moreno fue enfático en decir que no desea imponer ninguna postura o ideal polítio y, por el contrario, hizo una reflexión en torno a los efectos de la polarización en el país.

“Creo que el país ya está lo suficientemente polarizado como para yo venir a dividir aún más las cosas. Además de que las redes sociales ya están llenas de creadores promoviendo el odio”, argumentó el creador.

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Hacia el cierre de su intervención, el creador de contenido habló sobre la compleja realidad de Venezuela para pedir a su comunidad el respeto mutuo y la preservación de la vida por encima de los debates electorales.

Finalmente, Moreno ratificó su compromiso de retratar las realidades de los colombianos de a pie. “Yo voy a seguir haciendo todo lo que he hecho durante estos años. Voy a seguir ayudando, voy a seguir sirviendo. Porque sigo y seguiré convencido que el amor transforma muchísimo más que el odio”, concluyó frente a su cámara.