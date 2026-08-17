Reconocida presentadora de Noticias RCN se casó en Bogotá: todos los detalles de su boda y embarazo

La periodista y presentadora de Noticias RCN Isabella Atehortúa contrajo matrimonio civil este domingo 16 de agosto con su pareja, Lorenzo Castillo. La celebración se llevó a cabo en la residencia de los novios, ubicada al norte de Bogotá, en un entorno reservado y familiar previo a la llegada de su primer hijo, Vicente.

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El acontecimiento marca un momento relevante en la vida personal de la comunicadora y exvirreina nacional, quien compartió imágenes y videos de la jornada mediante sus historias de Instagram.

En un ambiente caracterizado por la privacidad, la ceremonia tuvo lugar durante el día en el apartamento de la pareja. De acuerdo con las publicaciones compartidas por la propia comunicadora en sus redes sociales y los reportes entregados por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, Atehortúa lució un vestido blanco diseñado por la firma Padova, mientras que Castillo vistió un traje oscuro tradicional con camisa blanca y corbata en tono vino tinto.

Así fue la boda secreta de Isabella Atehortúa, presentadora de Noticias RCN Foto: @isaatehortua

Durante el intercambio de votos, Castillo expresó ante los asistentes: “Muy pronto seré el padre de Vicente Castillo Atehortúa y desde hoy puedo llamarme esposo de Isabella Atehortúa”.

Entre los allegados que acompañaron a la pareja figuraron familiares y colegas del canal RCN, como el director del noticiero, José Manuel Acevedo; la presentadora Maritza Aristizábal, entre otros colegas.

La ceremonia ocurre meses después de que la periodista confirmara públicamente que se convertirá en madre. En marzo pasado, Atehortúa dio a conocer la noticia mediante un video de la ecografía de su bebé, acompañado por un mensaje en el que manifestaba su expectativa por la llegada de su primogénito.

Posteriormente, la dinámica de compromiso de la pareja incluyó un hecho particular. Tras la primera propuesta formal realizada por Lorenzo Castillo, la presentadora decidió corresponder al gesto realizando una segunda petición de mano en el mes de julio.

“Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno (...) 2 pedidas y también van a ser 2 matrimonios”, aclaró la periodista en sus perfiles oficiales para explicar el trasfondo de las publicaciones sobre su compromiso.

La historia entre la presentadora y el profesional bogotano tuvo su origen en el departamento del Chocó. De acuerdo con testimonios divulgados previamente por la periodista antioqueña, ambos se conocieron durante un viaje a Nuquí.

Atehortúa ha señalado en diversas ocasiones que aquel viaje fue el punto de partida para consolidar una relación estable y centrada en el presente.

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A sus 28 años, Isabella Atehortúa ha construido una trayectoria continua en medios de comunicación en Colombia. Su proyección nacional inició en el Concurso Nacional de Belleza de 2018, certamen en el que obtuvo el título de virreina. Más adelante, amplió su reconocimiento público tras su paso por el programa de telerrealidad MasterChef Celebrity.

En la actualidad, se desempeña como periodista y conductora en las emisiones de Noticias RCN y ha utilizado sus redes como plataforma para promover la conversación informada sobre la salud mental.