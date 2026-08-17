Atentan a disparos contra camión de ayudas humanitarias de Luis Alfonso para el Chocó: “Le pegaron 12 tiros”

Un camión que transportaba ayuda humanitaria destinada a familias afectadas por el reciente terremoto en el Chocó fue atacado a tiros mientras transitaba por una carretera del departamento de Antioquia.

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El hecho fue dado a conocer públicamente por el cantante de música popular Luis Alfonso, promotor de la recolección de alimentos que transportaba el vehículo. Pese a que la cabina del camión recibió múltiples impactos de bala, el conductor resultó ileso y logró poner a salvo el cargamento.

Según el relato difundido por Luis Alfonso a través de sus redes sociales, el vehículo había sido despachado con alimentos desde el sector de La Macarena, con destino final en el municipio de Unión Panamericana, en el departamento del Chocó. Durante el trayecto, a la altura del municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia, el camión fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicletas.

De acuerdo con las declaraciones del artista, los ocupantes de los vehículos habrían intentado detener el camión con la intención de hurtar la mercancía. “Le pegaron 12 tiros a la cabina del camión. Fue un atentado grande para quererle robar al conductor el camión y la mercancía”, afirmó el intérprete.

A pesar de las ráfagas de disparos dirigidas hacia la cabina, el conductor logró esquivar a los agresores y continuar la marcha hasta llegar a una zona segura. El propio Luis Alfonso confirmó que el trabajador no sufrió lesiones físicas y que ya se encuentra fuera de peligro.

A raíz del incidente, el artista colombiano emitió una recomendación a las personas, colectivos y entidades que adelantan trayectos de entrega de suministros hacia las zonas de desastre.

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Luis Alfonso invitó a los ciudadanos a no realizar desplazamientos nocturnos sin compañía y a solicitar el apoyo formal de la Policía Nacional para custodiar el traslado de los insumos. “Les pido por favor que tengan mucho cuidado, no viajen de noche solitos por ahí con ayuditas. Pídanle acompañamiento a la Policía”, manifestó el cantante en su mensaje.

Pese al riesgo registrado en la ruta, el artista pidió a la ciudadanía no suspender las donaciones y continuar apoyando las iniciativas dirigidas a las comunidades damnificadas en el occidente del país.

El ataque al vehículo de carga se produce en el marco de la compleja respuesta humanitaria que exige la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el último balance oficial entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 6:30 p. m. del domingo 16 de agosto, el terremoto ha dejado un saldo de 287 personas fallecidas, 4.147 heridos y 194 desaparecidos. En cuanto a infraestructura, el reporte oficial contabiliza 127.608 viviendas averiadas, 26.392 viviendas destruidas y 197 edificios colapsados.

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La magnitud del desastre ha motivado múltiples iniciativas privadas e institucionales para el envío de víveres. No obstante, el evento registrado en Antioquia pone sobre la mesa los retos de seguridad vial que enfrentan las rutas de abastecimiento hacia los municipios afectados.

Luis Alfonso, una figura destacada del género popular en Colombia, ha utilizado sus plataformas de redes sociales para movilizar apoyo social en situaciones de emergencia como la ocurrida el pasado 10 de agosto.

Tras verificar que el conductor llegó a salvo y que la carga no se vio comprometida, el equipo de trabajo del artista reiteró que continuará participando en las actividades de recolección, reforzando los protocolos de seguridad recomendados por la Fuerza Pública.