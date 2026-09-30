Las autoridades de Casanare avanzan en la investigación por el atentado que acabó con la vida del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres.

A través de la red social X, las autoridades de Casanare dieron detalles de las acciones desplegadas tras el asesinato del exalcalde Torres.

Según explicaron, ya hay una persona capturada y fueron incautados un revólver y la motocicleta en la que se movilizaban los señalados responsables.

Estos elementos ahora serán clave para establecer quiénes participaron en el crimen y quiénes estarían detrás de su planeación.

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El SIIES aporta información clave a la investigación

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el SIIES ha aportado registros de las cámaras de seguridad y del sistema de reconocimiento de placas, elementos que ahora son analizados para esclarecer las circunstancias del ataque y establecer la identidad de las personas involucradas.

El seguimiento mediante las cámaras permitió identificar el paso de la motocicleta relacionada con el atentado por sectores como La Chaparrera y Morichal, en Yopal.

Las autoridades realizan las verificaciones correspondientes sobre las personas que aparecen en los registros.

La motocicleta también hace parte de los elementos materiales de la investigación.

Según la información obtenida mediante el sistema de reconocimiento de placas, el vehículo correspondería a una motocicleta reportada como hurtada en Paz de Ariporo durante la noche anterior.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del atentado. El Sistema Integrado Inteligente de Emergencia y Seguridad de Yopal (SIIES) ha aportado información de videovigilancia y reconocimiento de placas que está siendo analizada. pic.twitter.com/9ev2EqOvx3 — Gobernación de Casanare (@GobCasanare) September 29, 2026

Una persona fue capturada tras el atentado

Luego de los hechos, la Fuerza Pública activó las acciones operativas para dar con los responsables. Según la información entregada por las autoridades, una persona fue aprehendida y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Durante el procedimiento también fueron incautados un revólver y la motocicleta en la que, según las autoridades, se movilizaban los responsables del ataque.

En la declaración entregada tras el crimen por parte de la Gobernación de Casanare, se explicó que estos elementos buscan contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y determinar tanto quiénes participaron directamente como quiénes estarían detrás de la planeación del hecho.

“Con estos medios probatorios queremos llegar rápidamente a establecer no solo quiénes fueron los autores materiales, sino a quiénes fueron los autores intelectuales de este hecho”, señalaron las autoridades.

Desde la Gobernación del departamento lamentaron el fallecimiento de Torres y aseguraron que las investigaciones deben permitir identificar a los responsables.

“Confiamos en que las investigaciones permitan identificar y llevar ante la justicia a los responsables materiales e intelectuales de este hecho”, manifestaron.

Ante la gravedad del caso, el Comité de Orden Público de Casanare estableció una recompensa de hasta $50 millones, que se suma a los $30 millones ofrecidos por la Alcaldía de Yopal, para un total de hasta $80 millones por información que permita individualizar, capturar y judicializar a los responsables del atentado.

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Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para entregar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del crimen.

Mientras avanzan las actuaciones, la Fuerza Pública y las autoridades judiciales continúan recopilando elementos para determinar la participación de cada una de las personas involucradas y establecer quiénes estuvieron detrás del ataque.