Capturan en Kennedy a hombre con 12 tarjetas bancarias: lo señalan de ‘cambiazo’ y era reincidente

Una alerta ciudadana terminó con la captura de un hombre de 36 años señalado por la Policía de estar involucrado en la modalidad conocida como ‘cambiazo de tarjetas’ en cajeros automáticos, en la localidad de Kennedy, Bogotá.

Nunca entregue su tarjeta: así funciona la estafa del “cambiazo” que estaría desocupando sus cuentas bancarias

El procedimiento ocurrió en un cajero automático ubicado en el barrio Kennedy Central, donde ciudadanos que se encontraban en el sector alertaron a los uniformados del Grupo de Reacción Bancaria de la Estación de Policía Kennedy sobre la presencia del hombre.

Los policías acudieron al lugar y realizaron un registro. Fue entonces cuando encontraron entre sus pertenencias 12 tarjetas bancarias de diferentes entidades financieras.

De acuerdo con la Policía, ninguna de las tarjetas tendría vínculo con la identidad del detenido. Al ser consultado por la procedencia de los plásticos, el hombre no habría entregado una explicación que justificara por qué los tenía en su poder.

Las autoridades señalaron que el hallazgo se produjo mientras el hombre, al parecer, incurría en la modalidad delictiva conocida como ‘cambiazo’, una práctica en la que las víctimas pueden terminar entregando su tarjeta bancaria a terceros bajo algún tipo de engaño.

Tenía antecedentes por el mismo delito

La situación tomó otro matiz durante la verificación realizada por los uniformados. De acuerdo con la información entregada por el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy, el hombre registra antecedentes por el mismo delito, por lo que fue señalado como reincidente.

Tras el procedimiento, fue capturado en flagrancia por el presunto delito de hurto por medios informáticos y semejantes. Tanto el detenido como las 12 tarjetas incautadas quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización.

La Policía Metropolitana informó el caso a través de sus redes sociales y destacó que la captura se produjo luego de la alerta entregada por ciudadanos que se encontraban en inmediaciones del cajero.

El procedimiento ocurre en medio de las cifras de seguridad reportadas para Kennedy. Según las autoridades, en la localidad se registra una reducción del 18 % en el hurto a personas y un incremento del 10 % en las capturas en flagrancia por diferentes delitos.

Cajero automatico Foto: Getty Images

Cajero automatico Foto: Getty Images

La advertencia para quienes usan cajeros

Después de la captura, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios de servicios financieros para evitar entregar tarjetas bancarias o información relacionada con sus cuentas a terceros.

La recomendación también incluye verificar directamente con las entidades financieras cualquier situación irregular que se presente con una tarjeta o cuenta y reportar comportamientos sospechosos a través de la línea 123.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar la responsabilidad del detenido frente a los hechos investigados. La Policía, por su parte, sostiene que las 12 tarjetas encontradas durante el procedimiento no estaban vinculadas con su identidad y que el hombre ya registraba antecedentes por este mismo delito.