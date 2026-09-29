Alcalde Galán se pronuncia tras sangriento ataque en la estación Universidad Nacional de TransMilenio

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció con contundencia frente al sangriento hecho de intolerancia registrado en la mañana de este martes 29 de septiembre al interior del sistema TransMilenio.

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El mandatario capitalino destacó la rápida reacción de la Policía Metropolitana para capturar al responsable de atacar con un arma cortopunzante a una mujer de 46 años en la estación Universidad Nacional.

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Galán hizo referencia a las impactantes imágenes que circularon en redes sociales tras la agresión y celebró que el señalado atacante fuera puesto a disposición de las autoridades judiciales.

“Esta mañana se viralizó una imagen de la estación Universidad Nacional de TransMilenio llena de sangre. Este sujeto, responsable de atacar con cuchillo a una mujer en esos hechos, fue capturado gracias a la rápida reacción de la Policía. Otro violento que está donde debe estar: preso”, enfatizó el mandatario.

Un conflicto entre vendedores informales al interior del sistema

De acuerdo con la información oficial entregada por las autoridades, la agresión se desencadenó por una riña entre vendedores informales dentro de la infraestructura del transporte masivo.

Esta mañana se viralizó una imagen de la estación Universidad Nacional de TransMilenio llena de sangre. Este sujeto, responsable de atacar con cuchillo a una mujer en esos hechos, fue capturado gracias a la rápida reacción de la Policía. Otro violento que está donde debe estar:… https://t.co/MD8xvbCTRz — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 29, 2026

La rápida intervención de los uniformados adscritos al servicio de TransMilenio permitió socorrer a la víctima y reducir en flagrancia al agresor de 41 años, a quien se le incautó el elemento cortopunzante.

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio, confirmó que el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el delito de lesiones personales.

La institución reiteró la importancia de acudir al diálogo y resolver las diferencias de manera pacífica para evitar que este tipo de disputas termine en hechos de violencia.

TransMilenio pide no apoyar el comercio no autorizado

Por su parte, la empresa TransMilenio lamentó lo sucedido y recordó que las ventas ambulantes son una práctica prohibida dentro de los buses y estaciones.

#TERRIBLE. Nos informan sobre una riña presuntamente protagonizada por vendedores informales en la estación de @TransMilenio U/Nacional, dejó a una mujer con una mano ensangrentada y a un hombre con bastón lesionado en una oreja, un hecho ocurrido sobre las 6:50AM de este 29E3P. pic.twitter.com/qU8QzvClgD — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 29, 2026

La entidad hizo un llamado a los usuarios para no apoyar esta actividad informal y cumplir las normas de convivencia del sistema, con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros y proteger la infraestructura pública.

Finalmente, tanto la administración distrital como la Policía Nacional invitaron a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier comportamiento que ponga en riesgo la tranquilidad ciudadana a través de la línea de emergencia 123 o informando directamente a los uniformados presentes en las estaciones.