Apareció Pato, el perro hurtado en Suba durante la noche del lunes 21 de septiembre

Una pareja que caminaba junto a su perro, llamado Pato, fue abordada por dos delincuentes en el barrio Britalia Norte, en la localidad de Suba, en Bogotá, durante la noche del pasado lunes 21 de septiembre.

Video | Pareja se resistió a un robo en Bogotá y los delincuentes terminaron llevándose a su perro

En un primer momento la pareja se habría resistido al intento de hurto y los delincuentes terminaron llevándose a Pato.

De acuerdo con el relato de una de las víctimas, los hombres se movilizaban en una motocicleta y uno de ellos descendió para intimidarla con un arma blanca e intentar quitarle el celular.

“Él me muestra un cuchillo e intenta quitarme el celular. Yo me muevo para atrás y en ese momento mi novio se da cuenta, reacciona y lo empuja un poco”, relató la mujer.

Según relató la víctima, en medio del forcejeo decidió entregar su teléfono con la intención de que el delincuente se marchara. Sin embargo, el hombre volvió hacia ella y, en lugar de tomar el celular, agarró la correa de Pato.

“Cuando vuelve me coge la correa del perro, sale corriendo y se sube a la moto con el perrito; prácticamente lo lleva volando”, aseguró.

Hace pocos instantes, la Policía Metropolitana de Bogotá informó la recuperación del animal y que ya fue entregado a sus dueños.