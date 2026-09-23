¿Fitogénicos y nutracéuticos para perros y gatos? Conéctese al webinar de SEMANA este 29 de septiembre y conozca sus usos

El cuidado de perros y gatos ha cambiado. Para muchos tutores, la preocupación ya no está solamente en la alimentación o en las visitas periódicas al veterinario, sino también en encontrar alternativas que contribuyan al bienestar de sus animales de compañía y que puedan complementar su cuidado en diferentes etapas de la vida.

Esta tendencia también se refleja en los hábitos de los tutores en Estados Unidos. Según el 2025 Dog & Cat Report de la American Pet Products Association (APPA), el bienestar preventivo ha cobrado mayor importancia y el uso de vitaminas y suplementos continúa creciendo: en 2024, el 53 por ciento de los propietarios de perros y el 34 por ciento de los propietarios de gatos afirmó suministrarles este tipo de productos, porcentajes que fueron seis por ciento mayores que en 2023.

En esa búsqueda han comenzado a ganar espacio los productos de origen natural y los suplementos formulados a partir de ingredientes como plantas, hierbas, aceites esenciales, vitaminas, aminoácidos y minerales. Sin embargo, términos como fitogénicos y nutracéuticos todavía son poco conocidos para buena parte de los tutores de mascotas. ¿Qué significan realmente y qué lugar pueden ocupar en el cuidado de los animales de compañía?

El cuidado de perros y gatos también incluye alternativas que complementan su alimentación y bienestar, siempre con orientación veterinaria. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los fitogénicos hacen referencia a alternativas que incorporan componentes de origen vegetal, mientras que los nutracéuticos pueden incluir diferentes nutrientes y sustancias que buscan complementar la alimentación y apoyar determinadas funciones del organismo. Su utilización puede estar relacionada con necesidades específicas y, en todos los casos, debe estar acompañada por la orientación de un médico veterinario.

El interés por estas alternativas también está relacionado con la diversidad de necesidades que pueden presentar las mascotas a lo largo de su vida. El portafolio de la línea Pet’s de Pharvet incluye productos orientados a diferentes áreas del cuidado animal, entre ellas la salud gastrointestinal, el cuidado hepático, el sistema urinario, las articulaciones, la piel y el pelaje, así como suplementos nutricionales y energizantes.

Entre los ingredientes que hacen parte de algunas de estas formulaciones se encuentran la cúrcuma, la canela, la alcachofa y la silimarina, componentes de origen natural presentes en productos destinados a perros y gatos.

El portafolio incluye, por ejemplo, formulaciones con silimarina para el cuidado hepático y otras que incorporan ingredientes como cúrcuma o canela para diferentes necesidades.

Pero más allá de conocer los ingredientes, surgen preguntas importantes para quienes conviven con una mascota: ¿cuándo puede ser necesario un suplemento?, ¿qué diferencia existe entre un producto nutracéutico y uno fitogénico?, ¿qué beneficios pueden aportar?, ¿cómo saber cuál es el adecuado para cada animal y qué papel tiene el médico veterinario en esta decisión?

Estas y otras preguntas serán abordadas en un webinar organizado por SEMANA y Pharvet, compañía que cuenta con más de tres décadas de experiencia en investigación y desarrollo de productos para el cuidado de los animales de compañía.

La conversación contará con la participación de María Camila Rodríguez Prieto, médica veterinaria de la Universidad de La Salle, especialista en Laboratorio Clínico Veterinario de la UDCA y diplomada en Salud Pública de Uniagraria, quien cuenta con 10 años de experiencia en el manejo de pequeños animales. Jorge Villamizar, periodista de Foros SEMANA, será el moderador de este encuentro.

La cita será el martes 29 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, a través de las plataformas de SEMANA. Una conversación dirigida a los tutores que quieren conocer mejor las alternativas disponibles para acompañar el cuidado y bienestar de sus mascotas, entender qué hay detrás de los ingredientes naturales y tomar decisiones informadas junto con profesionales veterinarios.