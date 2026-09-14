El sistema de salud colombiano tendrá que atender una población muy distinta en las próximas décadas. Según las proyecciones de Corficolombiana, elaboradas con base en información del DANE, los mayores de 65 años pasarán de representar cerca del 10 % de la población en 2024 a alrededor del 33 % en 2070. Para 2050, uno de cada cinco colombianos estará en ese grupo de edad.

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El cambio demográfico modificará las necesidades de atención y pondrá mayor presión sobre la prevención, el manejo de enfermedades crónicas y la sostenibilidad del sistema.

El impacto también será financiero: actualmente, el costo en salud de una persona mayor de 65 años es más de tres veces el promedio del resto de la población. Corficolombiana estima que, solo por efecto del cambio demográfico, el gasto en salud podría pasar de representar 4,9 % del PIB en 2024 a 7,4 % en 2070.

La presión también se refleja en los problemas de nutrición. Un informe de UNICEF publicado en 2025 señala que, por primera vez, la obesidad superó al bajo peso entre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 19 años a nivel mundial. En 2025, el 9,4 % tenía obesidad, frente al 9,2 % con bajo peso.

Al mismo tiempo, la innovación está cambiando las posibilidades de la atención. La inteligencia artificial, la salud digital, la analítica de datos y la medicina personalizada abren nuevas posibilidades para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. El reto es lograr que estos avances se traduzcan en mejores resultados para los pacientes y mayor eficiencia para el sistema.

Es en medio de estas transformaciones que se realizará Foro Salud 2026, una conversación sobre las decisiones que Colombia tendrá que tomar para responder a una población que envejece, fortalecer la prevención, garantizar la sostenibilidad y aprovechar las oportunidades que ofrece la innovación.

La agenda comenzará con una discusión sobre cómo hacer sostenible el sistema, desde la financiación y la eficiencia del gasto hasta la calidad y el acceso oportuno. Después pondrá el foco en el envejecimiento y las enfermedades crónicas y en la necesidad de fortalecer la prevención y transformar los modelos de atención.

La innovación, la ciencia y la inversión ocuparán otro de los momentos centrales. La inteligencia artificial, la salud digital, la investigación clínica y la medicina personalizada serán parte de una conversación sobre cómo convertir los avances tecnológicos en soluciones concretas y qué necesita Colombia para fortalecer su capacidad de innovación en salud.

La nutrición también estará en el centro de la discusión. La evidencia muestra que las decisiones sobre alimentación tienen consecuencias sobre la salud, la calidad de vida y los recursos que demanda el sistema. Por eso, el foro abordará la prevención desde una perspectiva que va más allá de la atención de la enfermedad.

El encuentro cerrará con el desafío que atraviesa todas estas discusiones: recuperar la confianza y construir un nuevo pacto para la salud. Será una conversación entre distintos actores del sector sobre las condiciones necesarias para superar las tensiones actuales, encontrar puntos de encuentro y avanzar hacia un sistema más sostenible e innovador.

Foro Salud 2026 reúne así cinco conversaciones que ya no pueden abordarse por separado: sostenibilidad, envejecimiento, prevención, innovación y confianza. Una mirada al presente para discutir las decisiones que definirán la salud de los próximos años.

El jueves 15 de octubre, de 8:00 a. m. a 11:30 a. m., en el Edificio SEMANA, Bogotá.