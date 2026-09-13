Más allá de los resultados de exámenes estandarizados, el sistema educativo colombiano debe avanzar hacia una educación que prepare a los estudiantes para desenvolverse en la vida y tomar decisiones en contextos cambiantes.

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Para Jaramillo, CEO de Innova Schools Colombia, una de las redes de colegios privados más grandes de Latinoamérica, la transformación educativa parte de reconocer que los estudiantes enfrentarán un mundo diferente.

David Da Vinci, el niño polímata que convirtió su curiosidad en proyectos de inteligencia artificial, estará en la Cumbre Líderes por la Educación

“Colombia tiene una gran oportunidad de transformar la manera en que educamos: los estudiantes necesitan desarrollar capacidades para un mundo donde cambian las profesiones, la tecnología y las formas de relacionarnos. Además, hay desigualdad y muchas familias no pueden acceder a educación de calidad”, aseguró.

Desde Innova Schools sostienen que la educación de calidad no puede seguir siendo un lujo. Por eso, buscan ampliar su acceso mediante un modelo asequible y no tradicional, en el que el estudiante es el centro.

“En Innova buscamos que nuestros estudiantes desarrollen el Sello Innova, que tiene seis atributos fundamentales: solidez académica, colaboración, innovación, liderazgo con integridad, bienestar y ese atributo propio que los hace únicos”, explicó Jaramillo. Esta visión busca formar personas capaces de usar el conocimiento en la vida real y trascender en lo personal, familiar y profesional.

Menos estudiantes, nuevos desafíos

Sobre los cierres de instituciones educativas en Colombia, relacionados con la disminución de la tasa de natalidad, los costos operativos y tendencias como el homeschooling, Jaramillo enfatizó que el país todavía tiene más de 9,3 millones de estudiantes, de los cuales aproximadamente 2,08 millones asisten a colegios privados.

“El reto no es tener menos, sino elevar el estándar de lo que ofrecemos. La demografía es un factor importante, pero también es una oportunidad para preguntarnos qué necesitan hoy los estudiantes y las familias”.

Hoy, Innova Schools está presente en cuatro países de Latinoamérica, con más de 88.000 estudiantes y 91 sedes: 65 en Perú, 7 en Ecuador, 7 en Colombia y 12 en México. En Colombia contamos con siete colegios en Bogotá (Niza y Usaquén), Mosquera, Cota, Zipaquirá, Tunja y Barranquilla. Para 2027, tendremos una segunda apertura en Barranquilla y llegaremos por primera vez a Cartagena y Cali. El plan contempla superar los 20.000 estudiantes para 2030.

Jaramillo sostuvo que la educación del siglo XXI no puede seguir anclada en la memorización. Las nuevas generaciones necesitan aprender a aprender, porque el conocimiento puede quedar obsoleto mañana.

“El aprendizaje debe basarse en proyectos, donde la curiosidad y la indagación impulsen al estudiante a desarrollar su pensamiento, hacerse preguntas, explorar, experimentar y encontrar soluciones. El profesor sigue siendo fundamental, pero su rol evoluciona: genera preguntas y experiencias que despiertan la curiosidad y acompañan el descubrimiento”.

Aseguró también que la educación en Colombia necesita una transformación profunda que ponga a los estudiantes en el centro del debate. “Los educadores pasamos mucho tiempo discutiendo políticas, pero muchas veces no hablamos con los estudiantes para preguntarles qué necesitan. Tal vez el primer paso hacia el futuro sea, simplemente, escuchar”.

Y escuchar también se refleja en niños, niñas y jóvenes que se sienten seguros para expresar lo que piensan, que reconocen que sus ideas son escuchadas y respetadas y que encuentran en el colegio un espacio donde pueden ser ellos mismos. Para Jaramillo, desarrollar esa confianza, junto con las capacidades académicas y socioemocionales, también hace parte de preparar a los estudiantes para la vida real.

Innova Schools será uno de los participantes de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación, el próximo miércoles 23 de septiembre, donde se analizará cómo deben responder las instituciones educativas a desafíos como la salud mental, la convivencia y la ciudadanía digital.