¿Qué pasa cuando uno de los grandes referentes internacionales de la educación emocional se sienta a conversar, sin escenario de por medio, con quienes tienen la responsabilidad de liderar la educación?

Esa será la propuesta de “Tómate un café con Rafael Bisquerra”, un encuentro exclusivo que tendrá lugar durante la Cumbre de Líderes por la Educación 2026 y que reunirá al experto con líderes del sector para hablar, preguntar y debatir sobre los cambios que necesita la educación para responder a los desafíos de hoy. La cita será en la Sala 1A de Concepta, en el Cubo de Colsubsidio de Bogotá (Cra 30 #52-77), este 23 de septiembre a las 10:45 a. m.

Puede registrarse a este espacio exclusivo para líderes de la educación. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

Bisquerra es presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar (RIEEB), catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y uno de los principales referentes en el desarrollo de la educación emocional. Desde mediados de los años noventa ha centrado buena parte de su trayectoria en este campo y ha publicado numerosas obras sobre educación emocional, bienestar, competencias emocionales y transformación educativa.

Su trabajo parte de una idea que sigue cobrando relevancia: la educación no puede ocuparse únicamente del desarrollo cognitivo. Las competencias emocionales —como la conciencia y regulación emocional, las habilidades sociales y el bienestar— son también fundamentales para el desarrollo integral de las personas.

Por eso, este encuentro propone llevar la conversación un paso más allá. ¿Qué debería cambiar en las instituciones educativas? ¿Qué lugar deben ocupar las emociones y el bienestar en la formación? ¿Cómo pueden los líderes impulsar una educación que prepare no solo para aprender, sino también para vivir y convivir?

Más que una conferencia, “Tómate un café con Rafael Bisquerra” será un espacio de conversación cercana y reflexión entre pares, pensado especialmente para quienes toman decisiones y lideran procesos de transformación en sus comunidades educativas.

La apuesta es poner sobre la mesa las preguntas difíciles, escuchar la perspectiva de un referente internacional y abrir una conversación entre líderes sobre aquello que la educación necesita transformar para cumplir realmente su propósito.