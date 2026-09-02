Desde 2017, la Alianza ERA (Educación Rural para Antioquia) ha construido una experiencia que combina innovación pedagógica, formación docente y estrategias para fortalecer las trayectorias educativas. Además, ha permitido generar aprendizajes sobre aquello que funciona en contextos rurales y sobre la importancia de diseñar soluciones que respondan a las particularidades de cada territorio.

Estas enseñanzas serán el eje del taller “Aprendizajes sobre la educación rural”, que se realizará el próximo 23 de septiembre, a las 10:00 a. m., en la Sala 1B de Concepta, en el Cubo de Colsubsidio de Bogotá, como parte de la agenda de la Cumbre de Líderes por la Educación 2026.

Regístrese en el taller “Aprendizajes sobre la educación rural”. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace.

Conozca los aprendizajes de la Alianza ERA

En Antioquia, la Alianza ERA trabaja por el fortalecimiento de la educación rural a través de una alianza público-privada que articula esfuerzos y recursos para llevar estrategias pedagógicas pertinentes al campo antioqueño, acompañar a las comunidades educativas y ampliar las oportunidades de formación de niños, niñas y jóvenes en sus territorios.

El taller, basado en este trabajo, estará dirigido a docentes, directivos y rectores interesados en conocer experiencias que han demostrado tener impacto en contextos rurales y reflexionar sobre cómo pueden inspirar nuevas prácticas educativas.

A través de una metodología basada en pedagogías activas, los participantes podrán conocer los principales retos y aprendizajes de la Alianza ERA, vivenciar algunas de las estrategias implementadas en las escuelas rurales de Antioquia y reflexionar sobre los elementos que han favorecido su impacto.

El espacio combinará experimentación, diálogo y reflexión colectiva. La propuesta no busca entregar fórmulas para replicar, sino identificar qué hace que una estrategia sea pertinente en un determinado contexto y qué aprendizajes pueden adaptarse a otras realidades educativas.

Durante el taller, los participantes recorrerán cuatro momentos: disponerse para el aprendizaje, conocer y comprender la experiencia de la Alianza ERA, vivenciar y reflexionar sobre una de sus estrategias, y finalmente recoger los aprendizajes y posibilidades de transformación que surjan de la experiencia.

La Alianza ERA ha acompañado procesos educativos en distintos municipios de Antioquia y ha trabajado en el fortalecimiento de docentes, estudiantes y comunidades educativas. En sus años de operación, ha consolidado una metodología que busca que la educación rural responda a las realidades del territorio y contribuya a generar más oportunidades para quienes habitan el campo.

Más que hablar sobre educación rural, este taller propone aprender desde ella: reconocer experiencias, comprender por qué funcionan y descubrir qué pueden enseñarle a la educación en otros contextos.