Expertos en WOBI Colombia 2026 revelarán las claves para superar los grandes desafíos empresariales

Para que los líderes empresariales se mantengan al día y aprendan técnicas para afrontar el reto del cambio constante, los próximo 28 y 29 de octubre, se llevará a cabo el World Business Forum Bogotá, un evento que año a año reúne reúne expertos, contenidos y experiencias sobre liderazgo, innovación, estrategia y transformación.

Francis Ford Coppola, Carl Lewis y otras grandes mentes del mundo empresarial: así se vivirá WOBI 2026 en Bogotá

En Colombia, acompaña desde hace más de 10 años a líderes y organizaciones con conocimiento, inspiración y herramientas para afrontar los desafíos empresariales. Cabe mencionar que WOBI va más allá de sus eventos presenciales: su membresía ofrece aprendizaje continuo durante todo el año, con conferencias, cursos, contenidos digitales y rutas de formación en management y liderazgo.

Entre los speakers de esta edición están: Francis Ford Coppola, uno de los mejores directores de cine de todos los tiempos; Renée Mauborgne, miembro distinguida de INSEAD y coautora de Blue Ocean Strategy; Carl Lewis, uno de los mejores atletas olímpicos de la historia; Rita McGrath, experta en estrategia y profesora de Columbia Business School; Efrén Martínez, psicólogo de renombre y experto en desarrollo del potencial humano.

También, Tricia Wang, CEO de Advanced AI Society y asesora en IA de empresas Fortune 500; Scott Anthony, profesor en Tuck School of Business y experto en innovación disruptiva, y Pilar Jericó, empresaria, autora bestseller y Primer Premio Nacional de Management en España. Cada uno abordará temas específicos que aportarán al crecimiento tanto personal como profesional de los asistentes al evento.

Cada uno abordará temas específicos que aportarán al crecimiento tanto personal como profesional de los asistentes al evento. Ford Coppola dará una conferencia enfocada en la creatividad, las habilidades indispensables para superar los límites en esta y cómo identificar y potenciar el talento.

Mauborgne hablará sobre estrategia y abordará aspectos como: cómo crear nuevos mercados libres de competencia, tips para navegar la incertidumbre y aprovechar la disrupción de manera constructiva y las claves para generar innovación, creación de valor e impacto sostenible.

Para abordar el tema de alto rendimiento, Lewis platicará sobre qué se necesita para desarrollar una mentalidad ganadora, superar las adversidades y sostener el éxito a largo plazo; claves para construir la fortaleza mental necesaria para afrontar retos cuando la presión es alta y estrategias para mantener la motivación.

McGrath, por su parte, presentará las nuevas reglas impuestas por la tecnología y explicará cómo reconocer patrones recurrentes de cambio y actuar antes que la competencia con un enfoque en innovación y growth.

En cuanto a self-management, Martínez dará una charla en torno a cómo manejar el estrés, cuidar la salud mental y desarrollar resiliencia, y la clave para tomar decisiones estratégicas en tiempos de incertidumbre.

Para abordar la IA y el futuro del Trabajo, Wang hablará sobre cómo combinar thick data y big data para diseñar productos y experiencias que conecten con las personas y aprovechar esta tecnología para tomar decisiones más inteligentes y fomentar el crecimiento.

Por otro lado, Anthony, centrará su conferencia en las lecciones de las grandes disrupciones de la historia para descifrar las fuerzas transformadoras actuales y revelará estrategias para desmitificar la innovación y evaluar e implementar tecnologías emergentes de manera realista.

Y Jericó en su charla sobre liderazgo tocará temas como la cultura del miedo para liberar el potencial de las personas y equipos. Además, expondrá estrategias prácticas para fomentar la confianza y la colaboración transversal, y las claves para transformar el cambio en una oportunidad de crecimiento personal y empresarial.

“Las mujeres de hoy están mandando la parada en los negocios globales”: Wobi Colombia

El evento inicia a las 8 a. m. y será en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá. Para comprar las boletas debe ingresar a la página oficial de WOBI.