¿Cuánto vale una oportunidad de desarrollo para una persona? ¿Qué impacto tiene una cadena de suministro en la conservación de un bosque? ¿Cómo se refleja el bienestar de miles de consultoras en los resultados de un negocio?

La otra riqueza del bosque: “La Amazonia es un laboratorio vivo de conocimiento, ciencia e innovación”

Estas preguntas estuvieron fuera de las cuentas tradicionales de las empresas. Hoy, es posible incorporarlas en la conversación.

Bajo esa premisa, Natura y Foros Semana llevarán a cabo ‘Finanzas regenerativas: inversión para generar valor económico, social y ambiental’, el próximo miércoles 25 de noviembre a las 7:30 a. m., en la carrera 11 n.o 77A-65, piso 1, edificio SEMANA, en Bogotá.

Regístrese al foro ‘Finanzas regenerativas: inversión para generar valor económico, social y ambiental’. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa mediante este enlace

En el evento se pondrá sobre la mesa que la compañía no solo genera ingresos, vende productos y crea empleos. También transforma los territorios donde opera, establece relaciones con comunidades y proveedores, influye en las oportunidades de las personas y depende de recursos naturales para desarrollar su actividad.

Efectos que también hacen parte de su desempeño, aunque no siempre aparezcan en un balance financiero.

Justamente, para hacer visible esa otra dimensión del negocio, Natura desarrolló el Integrated Profit and Loss (iP&L), o Estado de Resultados Integrado, una metodología que asigna un valor económico a los impactos positivos y negativos de la operación.

Su propósito es complementar la información financiera y ofrecer una perspectiva más amplia para tomar decisiones: entender no solo cuánto valor genera una empresa, sino cómo lo genera y qué consecuencias tiene para las personas, la sociedad y la naturaleza.

Natura tiene operación en el Amazonas. Su modelo combina la extracción sostenible de bioingredientes con el trabajo conjunto junto a comunidades locales y la fabricación en la región. Foto: Natura / API

Indicadores claves

El iP&L contempla 15 indicadores, organizados en tres capitales que permiten observar diferentes dimensiones de la actividad empresarial.

El primero es el capital humano (las personas), que considera aspectos como salud, educación, condiciones laborales, diversidad, inclusión y oportunidades de desarrollo. También se reconoce el impacto de las relaciones que la compañía construye con sus consultoras de belleza y colaboradores.

El segundo es el capital social (las relaciones), que observa las condiciones que contribuyen al bienestar colectivo: las economías locales, las iniciativas sociales, las comunidades proveedoras y las relaciones que hacen posible una cadena de valor.

Y el tercero es el capital natural (los ecosistemas), que incorpora los efectos de la actividad empresarial en los bosques, el agua, los suelos, la atmósfera y los recursos naturales de los que depende la operación. Las tres dimensiones se integran con la información financiera y productiva para construir una lectura más completa del desempeño.

Del impacto a las decisiones

Natura lleva más de una década desarrollando esta metodología y afinando su alcance, con el fin de llevar la sostenibilidad más allá de las declaraciones y convertirla en información útil para gestionar el negocio.

Porque una decisión de compra puede tener consecuencias en las condiciones de un proveedor; una inversión puede fortalecer una comunidad; una práctica productiva puede reducir presiones sobre los ecosistemas, y precisamente, el iP&L permite observar estas conexiones y reconocer tanto los impactos que deben reducirse como aquellos que pueden fortalecerse.

Un ejemplo está en Caquetá, donde el trabajo de la empresa alrededor del copoazú conecta biodiversidad, comunidades y actividad económica. Más de 3.000 hectáreas de bosque están vinculadas a este modelo.

La herramienta también contempla las oportunidades de desarrollo de las consultoras de belleza, el bienestar de los colaboradores y las relaciones con los distintos actores que participan en la operación.

Los productos de Natura están diseñados con un enfoque central en el cuidado de la naturaleza y la sostenibilidad. Foto: Natura / API

Una iniciativa transformadora

La apuesta, de igual manera, busca que esta forma de entender el desempeño empresarial pueda llegar a otras organizaciones. Por eso, junto con sus aliados, impulsa The Future iP&L, una plataforma gratuita y en línea que permite a organizaciones de distintos tamaños y sectores estimar, en términos monetarios, los impactos positivos y negativos de sus operaciones en las personas, la sociedad y la naturaleza.

A partir de información sobre aspectos como nómina, impuestos, programas sociales, materias primas, emisiones e indicadores financieros, la herramienta aplica factores de valoración para ofrecer una perspectiva integrada del impacto empresarial.

De esta manera, permite a la compañía conocer más de cerca los efectos que tienen sus operaciones sobre las personas, la relación de su actividad con el entorno natural y cuáles son los impactos positivos que se deben potenciar y lo que necesitan una transformación.

Esta metodología permite identificar conexiones entre la actividad empresarial y sus impactos sociales y ambientales, desde las condiciones de los proveedores hasta el uso de los recursos naturales y las oportunidades que se generan para las comunidades.

Aunque medir estos efectos no garantiza una transformación, sí aporta información para tomar mejores decisiones e integrar la sostenibilidad en las prioridades, inversiones y estrategias de negocio. El reto está en pasar de la medición a la acción.

Esta perspectiva también invita a avanzar hacia modelos regenerativos, que no solo reduzcan los impactos negativos, sino que contribuyan al bienestar de las personas, las comunidades y los ecosistemas. Para lograrlo, las empresas deben revisar sus modelos y reconocer que su prosperidad está ligada al entorno en el que operan.

La conversación será profundizada en el evento que dará a conocer más de cerca el iP&L, comprender cómo funciona esta metodología y explorar de qué manera la valoración de los impactos sociales y ambientales puede transformar las decisiones de negocio.

Será también una oportunidad para reunir distintas perspectivas alrededor de un desafío común: avanzar hacia una economía en la que el crecimiento empresarial y el bienestar colectivo no sean objetivos separados.

Para Natura, el éxito empresarial no debería contarse únicamente a partir de lo que una compañía vende, produce o gana. También merece preguntarse qué deja a su paso, qué contribuye a mejorar y qué condiciones ayuda a construir para que las personas, las comunidades y la naturaleza puedan prosperar.

Ese es el valor que el iP&L busca hacer visible: una forma más completa de entender los resultados y, sobre todo, de imaginar el futuro de los negocios.