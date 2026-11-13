La educación superior en Colombia atraviesa un momento de expansión en programas académicos y el rector encargado de la Universidad Militar Nueva Granada presentará en SEMANA los cinco compromisos que orientarán la gestión de la institución al año 2030.

Lo hará en la conversación digital con Foros Semana ‘Educar para transformar, innovar para servir: una nueva apuesta académica’, que se transmitirá el próximo viernes 20 de noviembre a las 9 a. m. a través de las plataformas de SEMANA.

Así es como la Universidad Militar Nueva Granada está fortaleciendo su presencia en las regiones

Calidad académica, investigación, ciencia e innovación, bienestar, organización moderna, y presencia en los territorios son el eje central de esta propuesta, que se despliega en 24 líneas estratégicas, 119 acciones y 87 metas medibles al 2030.

Durante el conversatorio, el rector explicará cómo cada uno de estos se conecta con el lema institucional y con las necesidades reales del país.

Uno de los puntos centrales del diálogo será la identidad de la universidad. La UMNG es una institución pública, abierta a todos los colombianos, con un compromiso histórico con la Fuerza Pública y sus familias. “Aquí cabe toda Colombia”, destaca el rector, quien aclara que para ingresar no es necesario pertenecer a la Fuerza Pública.

BG (r) Arnulfo Traslaviña Sáchica, rector encargado de la Universidad Militar Nueva Granada. Foto: UMNG / API

En materia de calidad académica, la Universidad parte de una base sólida, pues cuenta con acreditación institucional de alta calidad multicampus por ocho años.

La meta al 2030 es acreditar el 70 % de los programas y aumentar en 20 % los resultados positivos en las pruebas de Estado. Para reducir la deserción, está implementando estrategias para el acompañamiento académico, psicosocial y socioeconómico a estudiantes, como el Plan Padrino UMNG y el fortalecimiento de la salud mental, el deporte y la cultura.

La investigación será otro de los ejes del conversatorio. Busca crear el Instituto de Investigación e Innovación para la Seguridad y la Defensa, en alianza con el Ministerio de Defensa Nacional, el cual albergará el primer doctorado en Gerencia de Proyectos en Seguridad, cuyas tesis doctorales desarrollarían proyectos de tecnología de uso dual, junto con el aumento del 30 % en grupos A1 y A, y del 50 %, en producción científica de alto impacto.

El rector también se referirá al aporte de la Universidad al sector Defensa y al país, con capacidades académicas y tecnológicas al servicio de la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la salud, la tecnología y la seguridad nacional.

En cuanto a la preparación para el mundo laboral, el Centro de Conexión Empresarial, el Centro VIVA y la Red Alumni buscan que el 100 % de los estudiantes realicen pasantías o experiencias de formación aplicada en los sectores productivo, público, social y de defensa.

Sede principal de la UMNG. Foto: UMNG / API

Y en materia de regionalización, los Centros de Experiencia Universitaria en Becerril, Cesar, Villavicencio y Puerto Gaitán, Meta, son la principal apuesta para aumentar en 50 % la matrícula regional, crear al menos 10 programas con enfoque territorial, y beneficiar a 100.000 personas con proyectos de extensión y proyección social.

El futuro se construye escuchando, sirviendo y trabajando juntos. “La UMNG es y seguirá siendo Ciencia, Patria y Familia”, recalca el BG (r) Arnulfo Traslaviña Sáchica.

No se pierda la conversión ‘Educar para transformar, innovar para servir: una nueva apuesta académica’, el próximo 20 de noviembre a las 9 a. m.