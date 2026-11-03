Así es como la Universidad Militar Nueva Granada está fortaleciendo su presencia en las regiones

Uno de los grandes desafíos de la educación superior en Colombia ha sido llegar a los territorios más alejados del país. Ya sea por los desafíos en conectividad, infraestructura o acceso, cientos de miles de jóvenes de diferentes territorios del país tienen que buscar cada año nuevas oportunidades en las capitales principales o, simplemente, quedarse sin estudiar.

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De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el acceso de jóvenes de zonas rurales a este tipo de programas se ubica en cerca del 31,9 %, que, aunque es una cifra que ha venido creciendo en los últimos años, aún está lejos de la tasa de cobertura nacional, que es superior al 61 por ciento.

Frente a esta realidad, la Universidad Militar Nueva Granada busca que el acceso a la educación de calidad no dependa del lugar donde se nace.

Por eso, desde hace varios años viene ampliando su presencia en los territorios. Sin embargo, la meta no es únicamente llevar programas académicos, también es construir capacidades que permanezcan en las regiones y que contribuyan a su desarrollo.

“Colombia necesita que las oportunidades lleguen a donde está su gente. Nuestra apuesta es construir universidad con los territorios: escuchar sus necesidades, reconocer sus capacidades, formar el talento que requieren y poner el conocimiento al servicio de su desarrollo. Queremos que un joven pueda acceder a educación de calidad desde su región y, desde allí, llegar tan lejos como su talento se lo permita”, señaló el general Arnulfo Traslaviña Sáchica, rector (e) de la Universidad Militar Nueva Granada.

Campus UMNG. Foto: Universidad Militar Nueva Granada / API

El rector destacó que actualmente esta iniciativa ya se desarrolla en municipios como Becerril, en Cesar, donde la universidad avanza en la consolidación de su presencia académica y en la creación de condiciones para que más jóvenes puedan acceder a educación superior sin tener que abandonar necesariamente su territorio.

También está la experiencia en Puerto Gaitán, Meta, en donde la institución trabaja en alianza con la Alcaldía en el diseño de un modelo universitario construido a partir de las necesidades y oportunidades del territorio.

La apuesta es que la educación superior se conecte con las vocaciones productivas de la región, fortalezca sus capacidades y contribuya a formar el talento humano que requiere para su desarrollo.

Villavicencio y otros territorios complementan una estrategia que no solo busca ampliar la presencia de la universidad, sino conectar a sus estudiantes con oportunidades de investigación, innovación, semilleros e internacionalización.

El general Traslaviña destacó que entre 2023 y 2026 el número de estudiantes de la universidad en las regiones creció un 63 por ciento, lo que está contribuyendo a una transformación más profunda de las regiones con jóvenes que encuentran oportunidades de formación en sus propios territorios.

“La universidad no busca simplemente llegar a las regiones, busca crecer con ellas”, apuntó el rector.

Nuevas oportunidades

La investigación se ha convertido en una de las mayores fortalezas de la UMNG, pues hoy la universidad cuenta con 1.688 estudiantes en 155 semilleros de investigación, espacios donde las ideas nacidas en el aula pueden convertirse en proyectos, presentarse en escenarios nacionales y alcanzar nuevos reconocimientos.

Para lograrlo, la institución ha desarrollado diferentes estrategias orientadas a reconocer el mérito académico y abrir nuevas oportunidades de formación para sus estudiantes.

Una de ellas es el fortalecimiento de los estímulos rectorales otorgados por mérito, una iniciativa que reconoce el desempeño y el potencial de estudiantes y profesionales, y que ha permitido que más de 400 beneficiarios adelanten estudios de maestría y doctorado.

“Nuestro propósito es que el talento encuentre oportunidades para crecer. Queremos que un estudiante con mérito pueda avanzar desde su formación profesional hasta una maestría o un doctorado, investigar y aportar nuevo conocimiento al país. Por eso, no solo ofrecemos programas de alta calidad, también buscamos generar las condiciones para que nuestros estudiantes puedan aprovecharlos y llegar cada vez más lejos”, aseguró la doctora Carol Arévalo, vicerrectora académica de la Universidad Militar Nueva Granada.

A esta estrategia se suma una nueva oportunidad de formación internacional, en la que 48 estudiantes fueron seleccionados para realizar un curso de investigación en la Universidad de Córdoba, España, financiado en su totalidad por la UMNG.

“Queremos que el mérito abra oportunidades. Cuando un estudiante investiga, se esfuerza y obtiene resultados, nuestra responsabilidad es ayudarle a llegar más lejos. Estos 48 jóvenes representan una generación que comenzó investigando en nuestra universidad y que ahora tendrá la oportunidad de fortalecer su formación en un escenario internacional”, afirmó Astrid Rubiano, vicerrectora de investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada.

Reconocimiento internacional

En 2026, la institución alcanzó el primer lugar entre las universidades públicas de Colombia y el segundo puesto a nivel nacional en el SCImago Institutions Risk Indicator, medición que evalúa aspectos asociados con la confiabilidad y el rigor de la producción científica de las instituciones.

El resultado posiciona a la UMNG como una institución que no solo busca producir conocimiento, sino hacerlo bajo estándares que fortalezcan su calidad, integridad y confiabilidad.

“La investigación tiene verdadero valor cuando genera confianza. Este reconocimiento nos compromete a seguir fortaleciendo una ciencia rigurosa, íntegra y capaz de responder a los desafíos del país”, concluyó el general Arnulfo Traslaviña.