De la universidad al mundo laboral: así funcionan las Becas Nutresa para jóvenes de estratos 1,2 y 3

¿Qué brechas busca cerrar el Programa de Becas Nutresa?

JAIRO GONZÁLEZ: En Colombia, miles de jóvenes tienen el talento para ingresar a las mejores universidades, pero no siempre las oportunidades. En Grupo Nutresa concebimos la educación como motor de desarrollo y una de las herramientas más potentes para la equidad social.

Buscamos cerrar dos brechas: la socioeconómica y regional, porque las barreras para acceder a la educación privada de excelencia son elevadas, y la del talento frente al mercado.

El Grupo Nutresa convirtió la eficiencia en su mejor negocio

El programa llega a jóvenes de más de 50 municipios, que pueden elegir entre 37 carreras alineadas con las necesidades futuras del país, como ciencia de datos, ingenierías, economía y finanzas.

¿Qué necesitan los jóvenes, además de financiación, para permanecer y graduarse?

J. G.: La cobertura financiera no garantiza la permanencia; es solo el punto de partida. Estos jóvenes enfrentan retos económicos, emocionales y culturales. Con las áreas de bienestar de las universidades fortalecemos habilidades socioemocionales, resiliencia y adaptación para prevenir la deserción.

Los acercamos al mundo laboral con conversaciones con líderes, visitas a plantas, retos organizacionales y pasantías. No nos basta con que ingresen a la universidad: queremos que permanezcan, se gradúen y construyan un proyecto de vida con más oportunidades.

¿Qué aporta la alianza con Eafit, Icesi, Los Andes y Uninorte?

J. G.: La articulación entre universidad, empresa y sociedad conecta la formación con los desafíos reales del trabajo. Democratizamos la excelencia: los becarios reciben educación de alta calidad cerca de sus regiones, en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, y vinculan lo aprendido con escenarios reales de innovación.

¿Cómo evalúan el impacto de las becas?

J. G.: Con dos miradas: cobertura y diversidad territorial, y permanencia y excelencia académica, que seguimos junto con las universidades. El verdadero éxito se verá cuando estos jóvenes se conviertan en profesionales que transformen a sus familias, sus comunidades y las regiones de donde provienen.

¿Qué responsabilidad tienen las empresas frente a los cambios del mercado laboral?

J. G.: Tenemos la corresponsabilidad de liderar la transformación educativa para impulsar la competitividad de las organizaciones y del país.

La inteligencia artificial, la ciencia de datos y la automatización están transformando el trabajo, y la academia no puede enfrentar ese cambio sola. Por eso llevamos nuestros retos a las universidades y abrimos puertas concretas a los jóvenes.

¿Cuál es el propósito de las Becas Nutresa–Georgia Tech?

J. G.: Al patrocinar maestrías ejecutivas y especializadas en Georgia Tech para nuestros colaboradores, buscamos acelerar la innovación y formar líderes de alto potencial, con estándares de clase mundial, capaces de traducir lo que ocurre en el mundo en oportunidades para Colombia y para los países donde estamos presentes. Queremos que lideren cambios de manera proactiva y que el talento de Nutresa interactúe y se forme con los mejores.