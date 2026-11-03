Digitalidad Próxima: la estrategia de la IU Digital para que más personas puedan acceder a educación superior

Durante mucho tiempo, el lugar donde nacía una persona también parecía determinar hasta dónde podía llegar. Para miles de colombianos, estudiar una carrera universitaria significaba abandonar su territorio, alejarse de su familia o renunciar a una oportunidad. La distancia no era solamente geográfica, también económica, social y emocional.

IU Digital de Antioquia: la primera institución de educación superior pública en ser ciento por ciento digital

La Institución Universitaria Digital de Antioquia decidió mirar esa realidad desde otra perspectiva. No se preguntó únicamente cómo llevar programas académicos a más lugares, sino cómo hacer que la educación se acercara verdaderamente a las personas. De esa reflexión nació la ‘Digitalidad Próxima’.

Hoy, la IU Digital tiene presencia en los 32 departamentos de Colombia, llegando a un total de 517 municipios del país. Su presencia es especialmente significativa en Antioquia, donde ha alcanzado la cobertura total de sus 123 municipios y dos distritos especiales. Sus estudiantes se conectan desde ciudades, veredas y lugares remotos.

Gracias a una plataforma tecnológica, la institución puede transmitir una clase a cientos de kilómetros teniendo en cuenta la realidad de quién está al otro lado de la pantalla, qué dificultades enfrenta y los sueños que la sostienen.

Jasson Alberto de la Rosa Isaza, rector de IU Digital. Foto: IU Digital / API

Esa es, precisamente, la esencia del modelo: una educación digital incluyente, con enfoque territorial y sentido humano. Esta visión también exige acompañamiento, escucha, flexibilidad y condiciones para que cada estudiante avance sin tener que abandonar el lugar al que pertenece.

Bajo el liderazgo del rector Jasson Alberto de la Rosa Isaza, la IU Digital ha convertido esa convicción en una apuesta institucional. Su visión trascendió la idea de ampliar cobertura para transformar trayectorias de vida.

En su manera de entender la educación, el conocimiento profesional importa tanto como las habilidades para la vida, la autonomía y la capacidad de actuar sobre el propio futuro.

Ese propósito adquiere un significado especial en territorios donde la violencia, las dificultades económicas o las brechas históricas han limitado el acceso a la educación superior.

Llegar a lugares como El Plateado, en el Cauca, o abrir oportunidades en San Andrés no consiste simplemente en extender una señal de internet. Significa reconocer que el talento está distribuido por todo el país, aunque las oportunidades no siempre lo hayan estado.

La Digitalidad Próxima también plantea una reflexión urgente en tiempos de inteligencia artificial. Mientras las tecnologías son cada vez más capaces, la educación necesita preguntarse cómo fortalecer el pensamiento con criterio, decidir con libertad, construir comunidad y darle sentido al aprendizaje.

No basta con formar personas que sepan utilizar herramientas; es indispensable formar seres humanos capaces de orientar su propia vida.

La IU Digital demuestra que una institución puede tener raíces en Antioquia y vocación de país, que la presencia no se reduce a una sede física y que la innovación más relevante no siempre es la que acorta los tiempos de una conexión, sino la que reduce la distancia entre una persona y sus oportunidades.

Al final, la cercanía no depende de compartir un mismo espacio sino de estar presentes en la vida de los demás. La promesa de la Digitalidad Próxima es llegar a todos los rincones de Colombia, pero, sobre todo, estar cerca para que nadie tenga que recorrer solo el camino de su educación.