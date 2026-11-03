Primera decisión del arquero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel: se confirmó en España

Jesús de Miguel murió en las primeras horas del martes después de luchar varias horas por su vida. En España el jugador del CD Tenerife sufrió un choque fuerte con Jesús Owono, arquero de FC Andorra que le significó caer tendido al suelo.

A lo largo de varios minutos hubo tensión en el estadio donde se produjo el hecho. Fue preocupante y requirió la intervención de los servicios médicos de manera urgente para intentar estabilizar a de Miguel.

Jesús de Miguel quedó tendido en el suelo tras el choque con Jesús Owono Foto: LaLiga Hypermotion

Al final pudo ser trasladado a un hospital en el que fue atendido, pero posteriormente no se le logró salvaguardar la vida. Rivales, compañeros y todo el mundo del fútbol permanece de luto, mientras marcha una investigación en curso en contra de Owono para determinar si tendrá consecuencias legales.

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Owono se borra de redes sociales

Ha sido tal la presión en contra del arquero luego de haberse visto involucrado en la muerte de su colega, que tomó la decisión en las últimas horas de cerrar su cuenta personal de Instagram por los constantes insultos, así como comentarios fuertes en su contra.

A la hora de hacer la búsqueda del perfil de Owono, el mensaje emitido por la aplicación apunta a “es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página”.

Jesús Awono cerró su Instagram personal después de los ataques recibidos por la muerte de Jesús de Miguel. Foto: IG (1owono)

Quien es de nacionalidad ecuatoguineano no se ha pronunciado al respecto desde que ocurrió el hecho, pero su club sí lo hizo con un mensaje corto donde no se mostraron ajenos a la muerte de de Miguel.

“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, escribieron a través de la cuenta de X del equipo.

Confusión con otro Owono

Michel Owono fue confundido por Jesús Owono y sufrió los ataques del público en general que le cayó por pensar que fue este el involucrado en el desafortunado choque que acabó con la vida de Jesús de Miguel.

A través de un comunicado oficial, quien está fuera del suceso acontecido escribió: “Quiero expresar mi más sentido pésame por el fallecimiento del jugador del CD Tenerife, Jesús de Miguel, tras la dura entrada sufrida en el partido contra el FC Andorra”.

“Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todo el entorno del jugador. En estos momentos tan difíciles, todo mi apoyo y mi cariño está con ellos. Descansa en paz, Jesús”, agregó.

“Además, quiero dejar claro que NO SOY JESÚS OWONO y que no tengo ninguna relación con lo sucedido. Me están confundiendo por mi apellido, y por ello he recibido una cantidad de mensajes de odio, racismo, insultos y amenazas que me duele profundamente y que condeno en su totalidad”, pidió para no ser confundido más.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más enferma, donde el racismo, el odio y la intolerancia parecen ganar terreno. No podemos permitir que se juzgue, se insulte o se amenace a alguien por el color de su piel o su origen. El respeto, la empatía y la humanidad deberían estar por encima de todo”, extendió en medio de su misiva pública.

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“El fútbol debe unir, no dividir. Y el odio, el acoso y la discriminación no tienen cabida en ningún lugar, ni en el deporte ni en la vida”, fue su deseo ante el odio que le ha recaído.

“Gracias a todas las personas que me han mostrado su apoyo, que se han preocupado y que han defendido el respeto en estos momentos tan duros. De verdad, se agradece de corazón”, acabó diciendo.