Nuevo escándalo millonario salpica a Gianni Infantino y Fifa: pagos de impuestos bajo la lupa

Una investigación reciente que salió a la luz fue titulada por The New York Times como: “la FIFA pagó millones en impuestos para Gianni Infantino y no lo hizo público”.

Dicho artículo a lo largo de su redacción detalla lo que habría sido el pago de impuesto por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociados a su presidente. Lo grave del hecho sería que el acuerdo no fue divulgado de manera pública.

Al parecer, los montos de hasta 4 millones de dólares formarían parte de un conjunto de privilegios económicos y administrativos concedidos al dirigente y a personas de su círculo cercano.

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En dicho escándalo un nombre de vital importancia salió a la luz. Se hace referencia a Bruno Chiomento, contador suizo y miembro del comité encargado de establecer las remuneraciones de los principales directivos de la Fifa.

De acuerdo a lo divulgado por el medio mencionado, este propuso que la organización asumiera parte del traslado de la residencia del presidente de Fifa de Suiza a, Miami, Estados Unidos para continuar con los preparativos del Mundial 2026.

Más allá del monto, así como los beneficios recibidos que eximían a Infantino de sus obligaciones, lo que pone todo bajo la lupa es que jamás fueron reportados de manera oficial y públicos para conocimiento de los interesados dando la sensación de un gestado conflicto de intereses.

Al presidente de la Fifa Gianni Infantino le señalan de otros escándalo reciente bajo su administración. Foto: AFP

Chiomento tuvo privilegios en el Mundial

Uno de los apellidos que es mayortariamente mencionado en la investigación es el de Bruno Chiomento.

Al parecer, este por haber dado luz verde a los beneficios de Infantino se le atribuyeron otros para disfrutar de manera privilegiada el pasado Mundial 2026 en Norteamérica.

Bruno Chiomento, contador suizo y miembro del comité encargado de establecer las remuneraciones de los principales directivos de la FIFA Foto: Sportsfile via Getty Images

Según lo explicó The New York Times, el mencionado obtuvo accesos que otros miembros de la Fifa no lograron tener:

Un pase VIP que le permitía asistir a cualquier partido.

Acceso a vuelos chárter especiales de la Fifa.

Un traje oficial reservado para los principales funcionarios de la organización.

Acceso a zonas privilegiadas de los estadios.

No solo eso, también su remuneración cambió de 250.000 dólares a 250.000 francos suizos.

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La modificación representó un incremento aproximado de 50.000 dólares por la diferencia cambiaria. Los salarios de los demás presidentes de comités continuaron establecidos en dólares.

Seguridad privada y beneficios de vivienda

El despilfarro de cientos de miles de dólares con Infantino a la cabeza también se abrían dado previo a la Copa del Mundo cuando este decidió reemplazar unilateralmente los conductores asignados por la Fifa por los servicios de GRIZ Global Solutions

Posteriormente, solicitó extender ese servicio a su esposa durante junio y julio, coincidiendo con el torneo.

Leena Al Ashqar, esposa de Gianni Infantino, presidente de Fifa Foto: FIFA via Getty Images

Según lel reporte tarifa diaria de cada agente de seguirdad era de unos 1.300 dólares. Chiomento fue quien aprobó este acuerdo adicional.

Lo último que vale la pena destacar a las irregularidades está ligado a la vivienda que usó el presidente de Fifa en Estados Unidos. Este alquiler y los gastos de dos arriendas estaban, al parecer, también ligados a esos pagos debitados de manera directa por el máximo organismo del balompié.