Denuncias de tres mujeres reviven el escándalo del año en la NFL: los Packers se pronunciaron

Josh Jacobs, corredor de los Green Bay Packers, enfrenta un nuevo escándalo en la NFL por cuenta del testimonio de tres mujeres que aseguran haber sufrido casos de abuso físico y verbal por parte del jugador de 28 años.

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Dichas acusaciones habrían llegado a manos de las autoridades después de que Jacobs fuera arrestado en mayo de este año tras un incidente de presunta violencia doméstica con su expareja.

El corredor parecía haber superado ese episodio de su vida privada con una multa de 1.000 dólares y un acuerdo de sentencia diferida respecto al cargo por daños a la propiedad. No obstante, estos tres testimonios vuelven a poner la lupa sobre su comportamiento fuera de las canchas.

Josh Jacobs (8), corredor de los Packers de Green Bay, celebra después de conseguir una recepción de touchdown durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Lions de Detroit, el domingo 25 de octubre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) Foto: AP Photo/Paul Sancya

Declaraciones de Matt LaFleur, entrenador de los Packers

Matt LeFleur, entrenador de los Packers, se pronunció sobre el escándalo de su dirigido. “Dejaremos que la NFL siga su propio proceso, pero preveo que seguirá formando parte del equipo de cara al futuro. Eso es todo lo que tengo por decir”, declaró.

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Green Bay ha respaldado a Josh Jacobs en medio de todo el proceso legal; sin embargo, estas nuevas denuncias podrían cambiar el panorama si recibe sanciones de la liga. “Como ya dije, no voy a entrar en detalles sobre eso aquí en este momento”, insistió LeFleur.

“Tuvimos una conversación al respecto; prefiero mantener esa charla entre él y yo, y, bueno, vamos a seguir adelante”, agregó el entrenador de los Packers.

Hablaron los abogados de Josh Jacobs

Ante la gravedad de las acusaciones, la firma de abogados que defiende a Josh Jacobs se pronunció y rechazó las denuncias de las tres mujeres que fueron notificadas al jugador.

“El expediente publicado por el departamento de policía solo contiene entrevistas telefónicas realizadas años después de los hechos, sin ninguna investigación adicional, salvo el reconocimiento de que Josh no cometió ninguna falta. A Josh no se le dio la oportunidad de presentar pruebas ante el departamento de Hobart-Lawrence en respuesta a este informe sin corroborar; principalmente porque Hobart-Lawrence no tomó ninguna medida en relación con estas acusaciones, que carecen de fundamento y son antiguas”, expresaron.

Los abogados calificaron estas denuncias como “alegaciones sin fundamento y antiguas”.