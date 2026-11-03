Gerard Piqué, dueño del Andorra FC, se pronunció sobre la trágica muerte de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel, futbolista español de 30 años, falleció este martes como consecuencia de la patada que había recibido horas antes en el partido de Tenerife vs. Andorra por la segunda división de España.

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“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda”, informó el Tenerife en un comunicado oficial.

De Miguel había sufrido un paro cardiaco tras la acción protagonizada por el portero africano Jesús Owono, perteneciente al FC Andorra, quien no ha hecho declaraciones al respecto de lo sucedido y cerró sus redes sociales.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregó el club blanquiazul.

El mensaje de Gerard Piqué, dueño del Andorra FC

Gerard Piqué, dueño del Andorra FC, lamentó la muerte de Jesús de Miguel y envió un mensaje de condolencias para la familia del futbolista. “Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús”, escribió el exfutbolista del FC Barcelona.

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“Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife. Descanse en paz”, apuntó por su parte la cuenta oficial del equipo andorrano.

Gerard Piqué posee el 90 % de las acciones del Andorra FC, equipo en el que milita el arquero Owono. De momento no se han tomado decisiones sobre el futuro del guardameta africano; sin embargo, medios españoles apuntan que podría abrirse una investigación formal por parte de la justicia española.

Pronunciamientos de Barcelona y Real Madrid

La muerte de Jesús de Miguel ha causado conmoción en España, al punto que todos los clubes de primera división se pronunciaron al respecto. Barcelona y Real Madrid enviaron su pésame al CD Tenerife, además de familiares y allegados del fallecido.

“Desde el FC Barcelona, lamentamos profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos”, apuntó el club azulgrana.

Real Madrid, por su parte, hizo minuto de silencio en el entrenamiento matutino. “Desde el FC Barcelona, lamentamos profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos”, dice el comunicado.