Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver en vivo el partidazo de Champions League

Este martes, 3 de noviembre de 2026, Bayern Múnich visita sin Luis Díaz al Atlético de Madrid. El juego es válido por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, con hora de arranque a las 3:00 p.m. (horario colombiano) y para ser visto por el canal ESPN y su plataforma de Disney+.

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Luis Díaz se recupera de una lesión de desagarro muscular leve, ocurrida a finales de octubre. Sin embargo, la buena noticia es que el guajiro volvió a hacer trabajos con pelota, este lunes 2 de noviembre, y su recuperación podría ser rápida.

Kane amenaza al Atleti

Tras igualar el récord de Luis Aragonés al ganar el sábado al Alavés, Diego Simeone se convertirá en el técnico rojiblanco con más victorias en caso de vencer al campeón alemán (sería el triunfo 345 en 566 partidos).

Otro protagonista de ese partido podría ser Harry Kane: el delantero inglés del Bayern, flamante Balón de Oro 2026, igualará el récord de Cristiano Ronaldo de partidos consecutivos marcando al menos un gol (11) en Champions.

Con Harry Kane (izq.) pero sin Luis Díaz (der.), Bayern Múnich encara el juego de Champions ante Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

Bayern Múnich, no obstante, se presenta en Madrid debilitado tras las bajas de Ismael Saibari y Serge Gnabry, lesionados en el encuentro contra Borussia Dortmund el fin de semana, y con Michael Olise con molestias en una rodilla.

También tiene una visita complicada a España el PSG, esta vez contra el Villarreal, aunque el equipo de Luis Enrique parece haber encontrado ya la velocidad de crucero y lidera tanto la Ligue 1 como la liguilla de la Champions, tras dos recientes exhibiciones frente a City y Barcelona, en la jornada pasada (4-2).

Canal y hora para ver Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League

Partido : Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich

: Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich Fecha : martes, 3 de noviembre de 2026 (cuarta fecha de la fase de liga en Champions)

: martes, 3 de noviembre de 2026 (cuarta fecha de la fase de liga en Champions) Hora : 3:00 p.m. (horario colombiano)

: 3:00 p.m. (horario colombiano) Estadio : Estadio Riyadh Air Metropolitano

: Estadio Riyadh Air Metropolitano Canal: ESPN y Disney+

*Con información de AFP