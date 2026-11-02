Números de la suerte de Walter Mercado para este lunes, 2 de noviembre: cifras ganadoras

A pesar de su fallecimiento en 2019, Walter Mercado continúa ocupando un lugar especial entre los seguidores de la astrología y las predicciones espirituales. Su influencia se ha mantenido vigente gracias al trabajo de sus familiares y colaboradores, quienes siguen difundiendo los mensajes, consejos y pronósticos que dejó el reconocido astrólogo puertorriqueño, conservando así el interés de una amplia comunidad de admiradores.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Este lunes, 2 de noviembre, se dieron a conocer nuevas predicciones acompañadas de números de la suerte, especialmente pensados para quienes acostumbran participar en loterías, sorteos, chances y otras dinámicas relacionadas con el azar. Como ha ocurrido durante años, estas interpretaciones están cargadas del misticismo y simbolismo que caracterizaron el estilo de Walter Mercado.

La información fue recopilada y organizada por el diario El Nuevo Herald, medio que presentó los mensajes de acuerdo con cada signo zodiacal, permitiendo a los lectores consultar de manera sencilla las energías y tendencias que marcarían la jornada.

Aries:

Disfrute de los cambios, aproveche sus talentos y retome el contacto con sus seres queridos.

Números de suerte: 26, 10, 35.

Tauro:

Organice sus planes, prepárese para posibles cambios y brinde apoyo a quien lo necesite. Reserve tiempo para descansar y recuperar energías.

Números de suerte: 1, 45, 32.

Géminis:

Evite divulgar comentarios ajenos y entrar en discusiones sobre política o religión. Rodéese de personas que le inspiren confianza y motivación.

Números de suerte: 15, 25, 47.

Cáncer:

Adáptese a las circunstancias para avanzar en sus objetivos. El apoyo de alguien cercano será importante, aunque podría enfrentar un conflicto entre dos personas apreciadas.

Números de suerte: 13, 4, 44.

Leo:

Exprese con claridad sus necesidades y aproveche el momento para organizar sus finanzas. Una actitud de alguien cercano podría causarle decepción.

Números de suerte: 29, 16, 37.

Virgo:

Confíe en sus capacidades, deje atrás los temores y trabaje por su independencia. Evite situaciones que limiten su crecimiento personal.

Números de suerte: 16, 20, 8.

Libra:

Su carisma favorecerá los encuentros y las amistades. Es un buen momento para impulsar proyectos laborales o académicos; la paciencia dará sus frutos.

Números de suerte: 28, 3, 19.

Escorpio:

Amplíe sus conocimientos y explore sus habilidades creativas. Será una etapa para dejar atrás las ilusiones y afrontar la realidad.

Números de suerte: 3, 42, 15.

Sagitario:

Los vínculos familiares se fortalecerán. Aproveche la oportunidad para corregir errores del pasado y apoyarse en la fe para superar dificultades.

Números de suerte: 21, 19, 6.

Capricornio:

Aléjese de relaciones perjudiciales y resuelva asuntos pendientes para dar paso a nuevas oportunidades. Confíe en su capacidad para superar obstáculos.

Números de suerte: 17, 2, 11.

Acuario:

Defienda su independencia y afronte los problemas con determinación. Una persona mayor necesitará de su apoyo, comprensión y paciencia.

Números de suerte: 46, 3, 14.

Piscis:

Podría alcanzar algo que parecía imposible. Haga valer sus derechos, aspire a mejores oportunidades y administre su dinero con prudencia.

Números de suerte: 29, 8, 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento.