Cuidado con la noche de brujas: así afectará a su signo este sábado 31 de octubre, según Walter Mercado

Los números de la suerte despiertan el interés de quienes participan en juegos de azar y buscan referencias para seleccionar sus apuestas. En ocasiones, las creencias astrológicas y los horóscopos se convierten en una fuente de consulta para quienes siguen estas prácticas.

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A continuación, se detalla el panorama astral para esta jornada, acompañado de sus números de la suerte.

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Signos zodiacales y fortuna celestial: Aries experimentarán un cambio cósmico tras la lluvia de estrellas Foto: Getty Images/iStockphoto

Aries (20 de marzo - 18 de abril): La presencia de Mercurio retrógrado invita a reducir la velocidad de las reflexiones mentales y evaluar el lenguaje antes de comunicarse. Según el reporte divulgado, es un momento favorable para pausar planes pausados o atender asuntos del pasado sin tomar decisiones apresuradas.

La presencia de Mercurio retrógrado invita a reducir la velocidad de las reflexiones mentales y evaluar el lenguaje antes de comunicarse. Según el reporte divulgado, es un momento favorable para pausar planes pausados o atender asuntos del pasado sin tomar decisiones apresuradas. Números de suerte: 4, 17, 29.

Leo (22 de julio - 21 de agosto): La energía del día señala la necesidad de reajustar proyectos creativos y la proyección pública. Se sugiere no firmar ni iniciar proyectos definitivos sin antes revisar los términos. Adicionalmente, el texto prevé la reaparición de contactos de negocios que exigirán paciencia.

La energía del día señala la necesidad de reajustar proyectos creativos y la proyección pública. Se sugiere no firmar ni iniciar proyectos definitivos sin antes revisar los términos. Adicionalmente, el texto prevé la reaparición de contactos de negocios que exigirán paciencia. Números de suerte: 7, 21, 30.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre): Se proyectan pausas o cambios de fecha en planes de viaje, estudios u orígenes de proyectos a largo plazo. La recomendación central es revisar itinerarios y mantener la calma ante posibles retrasos temporales.

Se proyectan pausas o cambios de fecha en planes de viaje, estudios u orígenes de proyectos a largo plazo. La recomendación central es revisar itinerarios y mantener la calma ante posibles retrasos temporales. Números de suerte: 8, 20, 31.



Signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Signo del horóscopo Tauro en los doce zodíacos con estrellas y galaxias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tauro (19 de abril - 19 de mayo): El mapa de predicciones enfoca la jornada en la revisión de acuerdos, finanzas y hábitos diarios. Se destaca la conveniencia de entablar conversaciones pendientes con familiares para esclarecer situaciones y consolidar la estabilidad emocional.

El mapa de predicciones enfoca la jornada en la revisión de acuerdos, finanzas y hábitos diarios. Se destaca la conveniencia de entablar conversaciones pendientes con familiares para esclarecer situaciones y consolidar la estabilidad emocional. Números de suerte: 6, 14, 33.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre): Bajo la influencia de su planeta regente, Virgo es llamado a canalizar su capacidad analítica para verificar documentos, fechas y compromisos. El texto aconseja mantener una postura flexible ante posibles imprevistos.

Bajo la influencia de su planeta regente, Virgo es llamado a canalizar su capacidad analítica para verificar documentos, fechas y compromisos. El texto aconseja mantener una postura flexible ante posibles imprevistos. Números de suerte: 4, 12, 28.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero): Se sugiere cautela extrema en el ámbito profesional y contractual. La recomendación es no firmar compromisos sin una lectura previa detallada y fijar límites claros en el entorno laboral.

Se sugiere cautela extrema en el ámbito profesional y contractual. La recomendación es no firmar compromisos sin una lectura previa detallada y fijar límites claros en el entorno laboral. Números de suerte: 10, 15, 34.



Signos de aire: Géminis, Libra y Acuario

Destino Zodiacal Tras Lluvia de Estrellas: Entre el 11 y el 14 de agosto, la lluvia de estrellas Perseidas augura cambios en el destino Libra Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis (20 de mayo - 19 de junio): Al ser su planeta regente, la fase retrógrada fomenta la reestructuración de proyectos o escritos inconclusos. Se insiste en revisar dos veces los mensajes de texto o correos electrónicos antes de enviarlos para evitar confusiones.

Al ser su planeta regente, la fase retrógrada fomenta la reestructuración de proyectos o escritos inconclusos. Se insiste en revisar dos veces los mensajes de texto o correos electrónicos antes de enviarlos para evitar confusiones. Números de suerte: 5, 11, 26.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre): Se abren espacios para renegociar acuerdos o abordar desacuerdos en el ámbito sentimental y social. La recomendación gira en torno a la paciencia y a la escucha activa antes de emitir opiniones definitivas.

Se abren espacios para renegociar acuerdos o abordar desacuerdos en el ámbito sentimental y social. La recomendación gira en torno a la paciencia y a la escucha activa antes de emitir opiniones definitivas. Números de suerte: 9, 16, 27.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero): El foco de la predicción está en los canales de comunicación, redes sociales y proyectos colaborativos. Es recomendable corroborar publicaciones e información compartida para eludir errores de interpretación.

El foco de la predicción está en los canales de comunicación, redes sociales y proyectos colaborativos. Es recomendable corroborar publicaciones e información compartida para eludir errores de interpretación. Números de suerte: 11, 22, 5.



Signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Piscis Foto: Getty Images/iStockphoto