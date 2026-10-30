Los tres mundialistas de Selección Colombia que se le lesionaron a Lorenzo: bajas ante Chile

La Selección Colombia sacará pronto su lista de convocados para los amistosos de noviembre, por fecha Fifa, ante Chile. Sin embargo, de entrada, el técnico Néstor Lorenzo no cuenta con tres jugadores mundialistas para los partidos venideros.

Jugador volvería a Selección Colombia para reemplazar a Richard Ríos: viejo conocido de Lorenzo

Primera baja en Selección Colombia para enfrentar a Chile: mundialista con Lorenzo se lesionó

Los tres futbolistas que se lesionaron antes de los amistosos ante Chile son Luis Díaz, Juan Camilo Cucho Hernández y Richard Ríos. Todos fueron llamados por Lorenzo y jugaron el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Luis Díaz, Richard Ríos y Juan Camilo Cucho Hernández, lesionados

El panorama de cada uno es el siguiente:

Luis Díaz: “Rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo”

“Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo han revelado los exámenes realizados por el departamento médico del conjunto bávaro. El delantero de 29 años será, por lo tanto, baja por el momento”, reveló Bayern Múnich el pasado 22 de octubre.

Luis Díaz, lesionado con Bayern Múnich. Foto: Getty Images via AFP

Juan Camilo Cucho Hernández: “Daño en la zona del sóleo proximal izquierdo”

Aunque Juan Camilo Cucho Hernández no fue llamado a la fecha Fifa de septiembre y octubre, es baja en los seleccionables de Colombia por una lesión con Real Betis

“El jugador del Real Betis Balompié, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona. Las pruebas a las que se ha sometido esta mañana confirman que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución”, confirmó Betis el pasado 19 de octubre.

Juan Camilo Hernández con los colores de la Selección Colombia en amistoso ante Canadá. Foto: Getty Images

Richard Ríos tiene una afectación en su tobillo izquierdo

Fue este viernes, 30 de octubre, que Richard Ríos sufrió una lesión en Arabia Saudí. No hay diagnóstico oficial, pero por las muestras de dolor tras su molestia en el tobillo izquierdo, y por salir en muletas del estadio, su panorama se complicaría en Selección Colombia.

A la espera del diagnóstico oficial de su lesión, Richard Ríos también sería baja en Colombia contra Chile. Foto: ISI Photos via Getty Images

“El jugador del primer equipo de fútbol, Richard Ríos, acompañado por el médico del club, se dirigió directamente tras la llegada del equipo a Yeda a realizarse exámenes médicos en el Centro Médico Internacional (IMC), socio médico del club, para evaluar la naturaleza de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante el partido de hoy contra el equipo Abha, en el marco de la Liga Profesional Saudí (Roshn Saudi League)”, reza el comunicado de Al-Ittihad.