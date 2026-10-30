Richard Ríos se retorció de dolor: sufrió lesión en Arabia y tiene en vilo a la Selección Colombia

Duras imágenes las que se vieron de Richard Ríos en la mañana de este viernes.

En medio de lo que era un partido de la liga de Arabia Saudita, al volante de la Selección Colombia se le vio retorcerse de dolor tras sentir el peso de un rival que se fue en contra de su pierna izquierda.

ريتشارد ريوس يسقط مصابًا 🚫 #أبها_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/UOkvCG1Bfj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 30, 2026

Inmediatamente después del contacto, el cafetero quedó tendido en el suelo y requirió la asistencia urgente de los médicos del Al-Ittihad.

Durante varios minutos el volante colombiano no pudo moverse. Con su rostro pegado al piso daba muestras de que el dolor que sentía era fuerte y se empezó a temer lo peor.

Colombia queda en vilo para los amistosos

En menos de quince días la Selección Colombia se volverá a reunir para dos amistosos frente a Chile; uno en Cali y el otro en Santiago, capital austral.

Serán los últimos dos partidos programados para la Tricolor en lo que concierne al calendario de 2026. Servirán para seguir probando caras nuevas en medio de la renovación, tal como pasó en la jornada de amistosos pasada donde se jugó con México, Paraguay y Perú dejando un saldo de un empate, una derrota y un triunfo frente a los incas.

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Ante la cercanía en fechas de la lesión, con respecto a los partidos amistosos con Colombia, a lo que se apunta es a que Ríos no pueda estar al servicio de Néstor Lorenzo. En dicha zona deberá el argentino buscar una alternativa para el medio campo que cuenta con varias caras nuevas.

Hay nombres como el de Matías Orozco, Gustavo Puerta y Jhon Solís que vienen haciendo méritos para establecerse en dicha zona donde Jefferson Lerma ya va de salida.

Su temporada inicial en Arabia

El mediocampista colombiano, que llegó a Al-Ittihad en septiembre de 2026 procedente del Benfica, afronta su primera experiencia en el fútbol asiático, donde empieza a ganarse un lugar en el equipo.

Su adaptación ha sido positiva. El antioqueño debutó el 5 de septiembre frente a Al-Nassr, en un partido que terminó con victoria 2-1 para su equipo. Desde entonces, ha sumado cinco presentaciones en la Liga Saudí, cuatro de ellas como titular, con un balance de dos asistencias y 377 minutos disputados.

Richard Ríos celebra junto a uno de sus compañeros en Al Ittihad Foto: Getty Images

Ríos ha demostrado capacidad para aportar tanto en la recuperación como en la construcción de juego. Su precisión en los pases y despliegue físico son características que le permiten desempeñarse en diferentes funciones del mediocampo.

El colombiano llegó cedido por una temporada, sin opción de compra, por lo que su futuro contractual sigue ligado al Benfica, club con el que tiene contrato hasta 2030.

Por ahora, busca consolidarse en Al-Ittihad y mantener su nivel competitivo para no acabar desaparecido del radar de la Selección Colombia.