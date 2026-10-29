James Rodríguez no volverá a la Selección Colombia para su despedida en el 2026. Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, ha sentenciado que los amistosos vs. Chile servirán a Néstor Lorenzo para seguir fortaleciendo la renovación en el equipo nacional.

En una entrevista reciente, el dirigente dio a conocer en contacto con ESPN que la posibilidad de despedir a James frente a Chile en los amistosos venideros está totalmente cerrada.

La despedida de James Rodríguez en Selección Colombia NO será vs. Chile en noviembre El presidente de la FCF se lo confirma en exclusiva a @MelisaMarArtuz 📺 Mira #ESPNF90Colombia por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/zXR1Ci8cbL — ESPN Colombia (@ESPNColombia) October 29, 2026

“No, no, no. El partido está definido, que es competitivo, donde nuevamente el técnico va a tener la oportunidad de colocar a jugadores que están llegando”, zanjó Jesurún sobre la importancia que le darán a los amistosos de noviembre.

Aunque momentáneamente no habrá nada para el 10 emblemático de los últimos años, sí se producirá despedida en el futuro cercano o lejano.

“El tema de James, Falcao, Ospina es un tema que lo tenemos para más adelante. Indudablemente, merecen lo mejor de lo mejor”, explicó el presidente de la FCF.

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Jesurún respeta que Rodríguez permanezca activo, vistiendo los colores de Atlético Nacional en el FPC: “Mientras James esté jugando, vamos a esperar, y luego hacerle un homenaje magno”.

Dicho anuncio era sumamente importante de conocerse, debido a que ya salió la boletería del juego amistoso que se desarrollará en Cali y los aficionados harán el esfuerzo de comprar las entradas para ver a la Tricolor.

Claramente, si en ese partido del próximo 13 de noviembre fuese a estar James, el incremento en la demanda se podría producir por tratarse del ‘último baile’ del creativo con el equipo nacional después de anunciar su adiós hace unos cuantos meses.

Doblete vs. Chile para la Tricolor

Néstor Lorenzo alista lo que serán los últimos dos partidos de la Selección Colombia en el año. Serán dos frente al cuadro de Chile, contra el que aspira el argentino a terminar un 2026 con rendimiento relativamente sobresaliente.

Cabe recordar que el mayor de los retos fue el Mundial celebrado en Norteamérica, en el cual la Tricolor fue eliminada en octavos de final a manos de Suiza por la vía de los penales.

Luis Díaz y Paulo Díaz, referentes de Colombia y Chile Foto: Getty Images

Recientemente, el saldo de los partidos amistosos jugados entre septiembre y octubre dejó empate 1-1 (vs. México), derrota 0-1 (vs. Paraguay) y victoria 2-0 (vs. Perú).

De acuerdo a lo informado por la FCF, los precios de los accesos al Pascual para el amistoso vs. Chile oscilarán entre los $70.000 y los $380.000 para las zonas más privilegiadas.

Para este viernes, 30 de octubre, está previsto que la venta de boletería se abra para el público en general:

¿Cómo ver los próximos amistosos de la Selección Colombia?

Colombia vs. Chile

Día: viernes 13 de noviembre de 2026.

Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana).

Estadio: Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Ciudad: Cali, Colombia.

Transmisión: Gol Caracol y DITU.

Dato: partido de carácter benéfico; la taquilla se destinará a apoyar a los damnificados por el terremoto.

Chile vs. Colombia