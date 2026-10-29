Los dos posibles destinos de Andrés Felipe Román para 2027: “La idea es que salga en venta”

Andrés Felipe Román ha tenido un mes de ensueño con Atlético Nacional. El defensor bogotano marcó doblete contra Junior el pasado 30 de septiembre y luego anotó el gol definitivo ante Independiente Medellín en el clásico paisa por Copa BetPlay.

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Su titularidad en el esquema de Lucas González es indiscutible, pues cumple labores importantes en defensa y se convierte en un atacante más cuando pasa a la fase ofensiva.

El buen nivel de Andrés Román ha ocasionado que equipos del exterior levanten el teléfono y manifiesten su interés por contratarlo para 2027. El deseo del bogotano siempre ha sido salir a probar suerte en otro país; sin embargo, no se le ha dado por cuestiones ajenas a su rendimiento.

Cuando estuvo muy cerca de llegar a Boca Juniors por petición de Miguel Ángel Russo, el fichaje se cayó a última hora porque no superó los exámenes médicos a raíz de problemas cardiacos que hasta ese momento eran desconocidos.

Román se trató con el cuerpo médico de Millonarios y más tarde pasó a hacer parte de Atlético Nacional, donde ha conseguido seis títulos en total.

Buscarían a Román desde Brasil y México

Ahora que está en el mejor momento de su carrera, Román podría dar el salto al exterior para crecer profesionalmente, llamar la atención de la Selección Colombia y dejarle algo de beneficio económico a la dirigencia de Nacional.

Según el periodista Alexis Rodríguez, existen sondeos por el lateral derecho desde Brasil y México. “La idea es que salga en venta”, agregó a través de su cuenta de X.

Andrés Felipe Román tiene contrato con Atlético Nacional hasta el 2029, lo que facilita que el cuadro verdolaga ponga un precio alto a los interesados y negocie con toda tranquilidad.

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Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 800 mil dólares y podría salir incluso por más de eso teniendo en cuenta el rendimiento actual con Lucas González.

A menos que llegue una oferta que colme las expectativas, Nacional buscaría mantener a la columna vertebral del equipo para la Copa Libertadores 2027.

El cuadro verdolaga goza de salud económica gracias a la buena salida que tienen sus canteranos y no es una prioridad vender jugadores en la próxima ventana de enero.

¿Cuándo juega Nacional contra Santa Fe?

Por lo pronto, Nacional se enfoca en finalizar la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay. Este jueves, 29 de octubre, estará enfrentando a Independiente Santa Fe a las 8:30 de la noche.

Dicho compromiso se juega en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y será transmitido, en exclusiva, por las pantallas de Win Sports+ y Win Play.