María Margarita Giraldo reaccionó a mensaje de Andrea Petro defendiendo a su papá: “Usted se niegue a ver la realidad”

Andrea Petro volvió a captar la atención de los usuarios de redes sociales tras publicar contenido en su cuenta de X, espacio en el que comparte momentos de su vida privada, asuntos familiares y opiniones sobre temas de interés público.

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La empresaria, que también suele pronunciarse sobre cuestiones políticas y sociales, despertó interrogantes entre sus seguidores durante una reciente interacción digital. En ese intercambio, se refirió a un detalle relacionado con el gobierno de su padre, Gustavo Petro, y abordó aspectos del panorama actual que han generado interés en la opinión pública.

La hija del exmandatario llamó la atención de los curiosos con un inesperado post que realizó, donde habló de Abelardo De La Espriella y sus recientes alocuciones presidenciales. En su mensaje defendió el trabajo del equipo de su progenitor, asegurando que los errores eran propios y no de otros.

“Abelardo De La Espriella no podrá culpar eternamente al gobierno anterior. Cuando los errores son propios, las excusas sobran y la responsabilidad es ineludible. Gobernar no es señalar culpables; es dar resultados. Lo demás es puro cinismo”, escribió en su post.

Sin embargo, la atención se giró a María Margarita Giraldo, famosa actriz, quien no se quedó callada y reaccionó, defendiendo al mandatario actual. La intérprete expresó su sentir, asegurando que el Tigre solucionaba lo que podía con lo que tenía.

La artista criticó al expresidente, afirmando que hizo un mal manejo, al punto de afectar al país. También reprochó que Andrea Petro no quisiera ver las cosas como eran, señalando sus ideologías.

“Él está mostrando resultados a pesar de que hace muy poco está dando soluciones al desgreño absoluto de su adorado Gustavo Petro. Otra cosa es que usted se niegue a ver la realidad. La ideología mata el entendimiento”, escribió.