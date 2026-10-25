Andrea Petro compartió mensaje luego de que Deicy Jiménez dijera que su papá le pagó servicios sexuales con contratos

El nombre de Deicy Jiménez se volvió tendencia en redes sociales este domingo, 25 de octubre, luego de que esta mujer denunciara en entrevista exclusiva con SEMANA que, supuestamente, el expresidente Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos.

De acuerdo a lo dicho por Jiménez a Vicky Dávila, presidenta de SEMANA, conoció a Petro a través de “una página para adultos”.

La mujer también se refirió a una supuesta red de mujeres que estaba al servicio del entonces presidente de la República. Hasta dijo que los servicios sexuales que estas le prestaban al exmandatario, él los pagaba, con contratos o con dinero del Estado.

“Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam; la mayoría son bachilleres; muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso, y tienen contratos”, dijo Jiménez en SEMANA.

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A propósito de la denuncia de Jiménez en SEMANA, Andrea Petro, hija del expresidente Petro, compartió un mensaje a través de su cuenta en X esta tarde de domingo, 25 de octubre.

“No eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta. Pero entiendo que, cuando no se tiene nada auténtico que ofrecer, toca inventarse un personaje. A él le gustan las mujeres con carácter, dignidad y personalidad, no las que venden sus principios por conveniencia”, dijo puntualmente Andrea Petro en X.

La entrevista completa de Deicy Jiménez en SEMANA.

“Usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios”

En medio de la entrevista con Vicky Dávila, Jiménez, quien entregó a SEMANA algunas imágenes de diferentes momentos para demostrar que estaba diciendo la verdad, también manifestó que a fin de cuentas hubo abuso de poder por parte de Petro.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder; sí, porque es obvio que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”, aseveró Jiménez en SEMANA.