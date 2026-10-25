Llaman a Petro “degenerado” tras denuncia de Deicy Jiménez: “Mucha gente en la izquierda ha sido cómplice”

En una entrevista exclusiva con SEMANA, una joven de nombre Deicy Jiménez contactó a Vicky Dávila, presidenta de SEMANA, para denunciar que el expresidente Gustavo Petro le pagó servicios sexuales con contratos.

En la entrevista, Jiménez también entregó detalles de una supuesta red conformada por al menos 40 mujeres que estaban al servicio del entonces presidente.

Dicha entrevista, en la que Jiménez dijo otras cosas que salpican a Petro, generó revuelo político en el país.

Foto enciende debate por denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro en SEMANA

Entre quienes reaccionaron al respecto, el congresista Daniel Briceño, quien llamó “degenerado” a Petro a través de X.

“Petro es un degenerado. Llevamos varios años escuchando versiones sobre las múltiples aberraciones del señor Gustavo Petro. Mucha gente en la izquierda ha sido cómplice, diciendo que eso hace parte de la vida privada y que no se le puede cuestionar. Las denuncias de Deicy Jiménez dejan claro que los impuestos de los colombianos pagaban muchos de los placeres ‘privados’ del señor Petro. Aun así, el silencio de muchos líderes políticos que todos los días ‘trabajan’ en contra del acoso laboral y por los derechos de las mujeres permanece. Silencio cómplice. Los tienen anestesiados; les quitaron el criterio”, dijo puntualmente en X el representante a la Cámara del Centro Democrático.