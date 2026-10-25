Foto enciende debate por denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro en SEMANA

Toda una tormenta política vive el país en las últimas horas tras las revelaciones de Deicy Jiménez, quien denunció en SEMANA al expresidente Gustavo Petro por presuntamente pagar servicios sexuales con contratos estatales y operar una red de mujeres jóvenes.

Exclusivo: joven denuncia a Gustavo Petro y dice que le pagó servicios sexuales con contratos. Habla de una red de mujeres

La mujer relató que el expresidente presuntamente contactaba a mujeres jóvenes mediante perfiles falsos en redes sociales. Posteriormente, les ofrecía beneficios y contratos en entidades públicas a cambio de favores sexuales.

Jiménez le entregó a Vicky Dávila un conjunto de pruebas que incluyen registros de chats, fotografías y videos para respaldar el caso. Así mismo, confesó haber transportado sustancias psicoactivas para el exmandatario.

Entre estas pruebas se encuentra una fotografía que llamó principalmente la atención de la periodista y analista política Sofy Casas, quien puso la atención sobre la ropa del expresidente Gustavo Petro.

Deicy Jiménez mostró una fotografía de prendas de vestir que pertenecen al expresidente Petro, según sus declaraciones. Foto: Suministrada a Semana

Entre el material fotográfico suministrado por Jiménez, destaca una imagen de varias prendas de vestir que, según su testimonio, pertenecen al jefe de Estado. La revelación de Sofy Casas apunta a una coincidencia estética que ha encendido las alarmas: una camisa de cuadros rojos y blancos.

De acuerdo con el análisis de la columnista, esta prenda guarda un notable y riguroso parecido con la camisa que el exmandatario Gustavo Petro lució públicamente el 21 de mayo de 2024.

Tormenta política e indignación tras revelaciones de Deicy Jiménez en SEMANA

Aquella fecha es recordada en la agenda del exmandatario por la realización del acto protocolario de posesión de Luis Gilberto Murillo como ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno.

El patrón geométrico y la tonalidad exacta de la indumentaria llevaron a Sofy Casas a plantear un interrogante que ya resuena en las esferas del debate nacional: “¿Simple coincidencia o se trata de la misma prenda?”.

Los sectores de oposición a Petro argumentan que este tipo de correspondencias añaden veracidad a los testimonios y a las pruebas presentadas por Deicy Jiménez en SEMANA. Por otro lado, los simpatizantes de Petro han salido al paso para desestimar el análisis, catalogando el detalle de la camisa como una coincidencia irrelevante y restándole validez.

Este tema ha generado diversas reacciones entre dirigentes y representantes políticos; algunos han expresado su rechazo, preocupación e indignación frente a la gravedad de las acusaciones.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre los hechos y la gravedad de los señalamientos contra Petro. Sostuvo que, si se llegaran a comprobar, el caso trascendería el ámbito personal y podría constituir un asunto de corrupción con implicaciones penales.