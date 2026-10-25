“El golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN”: Abelardo De La Espriella anunció operación militar en Cauca

El presidente Abelardo De La Espriella calificó como el golpe más contundente de los últimos ocho años contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) una operación militar desarrollada en zona rural de El Tambo, Cauca, que, según informó en sus redes sociales, dejó diez integrantes de esa guerrilla muertos, entre ellos dos señalados cabecillas de la organización.

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Entre ellos mencionó a alias ‘Marcos Pacífico’ y alias ‘Ochenta’, también conocido como ‘Murillo’, señalados en el mensaje como dos de los principales cabecillas de la estructura.

El operativo, denominado Operación Ónix, fue ejecutado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En su pronunciamiento, el mandatario destacó los resultados de la intervención y aseguró que representa un debilitamiento de las estructuras armadas que buscan mantener el control de territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano.

“¡El golpe más duro de los últimos ocho años contra el ELN!”, escribió De la Espriella al presentar el balance de la operación, con el que resaltó el alcance de la ofensiva contra esa organización armada ilegal.

Abelardo De La Espriella anunció que 10 integrantes del ELN murieron durante la operación Ónix, desarrollada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en zona rural de El Tambo, Cauca. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/OXdI7uT7kd — Revista Semana (@RevistaSemana) October 25, 2026

Durante la operación, las autoridades incautaron siete fusiles, una pistola y dos granadas. Asimismo, ubicaron un área de campamento que, según el reporte, tendría capacidad para albergar aproximadamente a 25 integrantes del grupo armado.

En su publicación, el mandatario aseguró que las operaciones contra las organizaciones armadas ilegales continuarán y reiteró su respaldo a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participaron en la acción.

El presidente Abelardo De La Espriella felicitó a las fuerzas de la ley que participaron en la operación. Foto: Presidencia

“¡No vamos a retroceder ni un centímetro en la defensa de Colombia!”, expresó De La Espriella en su mensaje, en el que también afirmó que su Gobierno mantendrá la presión sobre los cabecillas y las estructuras criminales.

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El presidente felicitó a los uniformados que hicieron parte de la Operación Ónix y destacó su papel en las acciones para recuperar el control de los territorios afectados por la presencia de grupos armados.